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14:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо стал вторым на 8-м этапе «Дакара»

Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо, который на ралли-рейде «Дакар» 2020 года выступает в классе внедорожников, показал второе время в восьмой соревновательный день, уступив лишь французу Матьё Серадори.

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Разрыв между ними составил 4 минуты 4 секунды. Россиянин Александр Доросинский показал 21-е время.

Карлос Сайнс-старший, Нассер Аль-Аттия и Стефан Петерансель, главные претенденты на победу в общем зачёте, не попали в первую пятёрку на этапе, но остались на своих позициях. По итогам восьми дней отрыв Сайнса от Аль-Аттии составляет 6 минут 40 секунд, а ещё 6 минут 29 секунд уступает Петерансель. Что касается Алонсо, то он располагается на 13-м месте.

«Дакар"-2020. Внедорожники. Восьмой СУ.

1. Матьё Серрадори (Century) — +3:48.23
2. Фернандо Алонсо (Toyota) — +4.04
3. Орландо Терранова (Mini) — +6.19
…9. Стефан Петерансель (Mini) — +13.11
…11. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +15.55
…15. Карлос Сайнс (Mini) — +19.15
…21. Александр Доросинский (Mini) — +28.18.

«Дакар"-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 8 СУ.

1. Карлос Сайнс (Mini) — 31:56.52
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.40
3. Стефан Петерансель (Mini) — +13.09
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +32.25
5. Орландо Терранова (Mini) — +43.02
…13. Фернандо Алонсо (Toyota) — +3:10.51
…16. Александр Доросинский (Mini) — +4:05.49.

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