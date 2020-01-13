Двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо стал вторым на 8-м этапе «Дакара»
Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо, который на
Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо, который на
Разрыв между ними составил 4 минуты 4 секунды. Россиянин Александр Доросинский показал 21-е время.
Карлос
«Дакар"-2020. Внедорожники. Восьмой СУ.
1. Матьё Серрадори (Century) — +3:48.23
2. Фернандо Алонсо (Toyota) — +4.04
3. Орландо Терранова (Mini) — +6.19
…9. Стефан Петерансель (Mini) — +13.11
…11. Нассер
…15. Карлос Сайнс (Mini) — +19.15
…21. Александр Доросинский (Mini) — +28.18.
«Дакар"-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 8 СУ.
1. Карлос Сайнс (Mini) — 31:56.52
2. Нассер
3. Стефан Петерансель (Mini) — +13.09
4. Язид
5. Орландо Терранова (Mini) — +43.02
…13. Фернандо Алонсо (Toyota) — +3:10.51
…16. Александр Доросинский (Mini) — +4:05.49.