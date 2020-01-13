Двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо стал вторым на 8-м этапе «Дакара»

Карлос Сайнс-старший, Нассер Аль-Аттия и Стефан Петерансель, главные претенденты на победу в общем зачёте, не попали в первую пятёрку на этапе, но остались на своих позициях. По итогам восьми дней отрыв Сайнса от Аль-Аттии составляет 6 минут 40 секунд, а ещё 6 минут 29 секунд уступает Петерансель. Что касается Алонсо, то он располагается на 13-м месте.