Экипаж Каргинова укрепил лидерство в общем зачете ралли «Дакар»
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова одержал победу на восьмом этапе
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова одержал победу на восьмом этапе
В понедельник гонщики преодолели спецучасток протяженностью 477 км. Экипаж Каргинова показал время 4 часа 24 минуты 58 секунд. Вторым стал другой представитель «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов (отставание — 5 минут 54 секунды), замкнул тройку лучших чех Алеш Лопрайс (Praga, +9.06). Четвертое место занял еще один пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников (+10.41).
Победитель «Дакара-2019» Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») показал пятый результат, уступив Каргинову 14 минут 44 секунды. Ранее в
Каргинов упрочил лидерство в генеральной классификации: его отрыв от идущего вторым Шибалова увеличился до 27 минут 6 секунд, третью позицию сохранил белорус Сергей Вязович на МАЗе (+1 час 5 минут 17 секунд), Сотников (+2:39.22) идет пятым.