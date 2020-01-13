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14:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экипаж Каргинова укрепил лидерство в общем зачете ралли «Дакар»

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова одержал победу на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.

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Источник: Reuters

В понедельник гонщики преодолели спецучасток протяженностью 477 км. Экипаж Каргинова показал время 4 часа 24 минуты 58 секунд. Вторым стал другой представитель «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов (отставание — 5 минут 54 секунды), замкнул тройку лучших чех Алеш Лопрайс (Praga, +9.06). Четвертое место занял еще один пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников (+10.41).

Победитель «Дакара-2019» Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») показал пятый результат, уступив Каргинову 14 минут 44 секунды. Ранее в пресс-службе команды РИА Новости сообщили, что Николаев, сошедший с гонки из-за поломки грузовика, продолжит выступление в соревновании, но в отдельном от общего зачета рейтинге.

Каргинов упрочил лидерство в генеральной классификации: его отрыв от идущего вторым Шибалова увеличился до 27 минут 6 секунд, третью позицию сохранил белорус Сергей Вязович на МАЗе (+1 час 5 минут 17 секунд), Сотников (+2:39.22) идет пятым.

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