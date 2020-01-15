Автомобиль двукратного чемпиона «Формулы-1» Алонсо перевернулся на 10-м этапе «Дакара»

На 87-м км спецучастка Алонсо, для которого этот «Дакар» является дебютным в карьере, неудачно съехал с дюны, в результате чего автомобиль испанца дважды перевернулся и встал на колеса.

Алонсо и его штурман испанец Марк Кома не пострадали, а на машине было повреждено лобовое стекло. Как сообщает портал Motorsport.com, экипаж сначала продолжил участие в гонке без стекла, затем остановился, чтобы дождаться автомобиля технической помощи, после чего вновь продолжил движение. На первой контрольной точке этапа Алонсо проигрывает лидеру 1 час 8 минут 16 секунд.