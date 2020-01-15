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12:29 (мск), источник: ТАСС

Автомобиль двукратного чемпиона «Формулы-1» Алонсо перевернулся на 10-м этапе «Дакара»

ТАСС, 15 января. Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо попал в аварию на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.

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Источник: AP 2020

На 87-м км спецучастка Алонсо, для которого этот «Дакар» является дебютным в карьере, неудачно съехал с дюны, в результате чего автомобиль испанца дважды перевернулся и встал на колеса.

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Алонсо и его штурман испанец Марк Кома не пострадали, а на машине было повреждено лобовое стекло. Как сообщает портал Motorsport.com, экипаж сначала продолжил участие в гонке без стекла, затем остановился, чтобы дождаться автомобиля технической помощи, после чего вновь продолжил движение. На первой контрольной точке этапа Алонсо проигрывает лидеру 1 час 8 минут 16 секунд.

После девяти этапов Алонсо занимал 10-е место в общем зачете ралли-марафона.

Общая протяженность ралли-рейда «Дакар» составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км — скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.

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