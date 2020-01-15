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13:20 (мск), источник: ТАСС

Десятый этап ралли-рейда «Дакар» досрочно завершен из-за погодных условий

ТАСС, 15 января. Организаторы «Дакара» приняли решение остановить 10-й этап ралли-марафона из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

«Поскольку ресурсы, выделенные на обеспечение безопасности гонщиков, практически полностью мобилизованы, а погодные условия значительно ухудшились организаторы гонки решили остановить 10-й этап после 345-го километра», — говорится в сообщении.

Общая протяженность спецучастка, проложенного между городами Харад и Шубаята, должна была составить 534 км. По завершении 10-го этапа участники ралли-марафона не смогут воспользоваться технической помощью своих команд, весь необходимый ремонт гонщики должны будут произвести самостоятельно.

Ралли-марафон «Дакар» проходит в Саудовской Аравии и завершится 17 января.

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