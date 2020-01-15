Десятый этап ралли-рейда «Дакар» досрочно завершен из-за погодных условий
ТАСС, 15 января. Организаторы «Дакара» приняли решение остановить 10-й этап
ТАСС, 15 января. Организаторы «Дакара» приняли решение остановить 10-й этап
«Поскольку ресурсы, выделенные на обеспечение безопасности гонщиков, практически полностью мобилизованы, а погодные условия значительно ухудшились организаторы гонки решили остановить 10-й этап после 345-го километра», — говорится в сообщении.
Общая протяженность спецучастка, проложенного между городами Харад и Шубаята, должна была составить 534 км. По завершении 10-го этапа участники