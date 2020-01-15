Десятый этап ралли-рейда «Дакар» досрочно завершен из-за погодных условий

«Поскольку ресурсы, выделенные на обеспечение безопасности гонщиков, практически полностью мобилизованы, а погодные условия значительно ухудшились организаторы гонки решили остановить 10-й этап после 345-го километра», — говорится в сообщении.

Общая протяженность спецучастка, проложенного между городами Харад и Шубаята, должна была составить 534 км. По завершении 10-го этапа участники ралли-марафона не смогут воспользоваться технической помощью своих команд, весь необходимый ремонт гонщики должны будут произвести самостоятельно.