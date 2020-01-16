Экипаж Каргинова возглавляет зачет «Дакара» перед последним этапом
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова одержал победу на предпоследнем, 11-м, этапе
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова одержал победу на предпоследнем, 11-м, этапе
В четверг участники
Вторым на этапе стал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова (+1 минута 27 секунд), замкнул тройку лучших еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» — под управлением Антона Шибалова (+3.25).
Экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева стал четвертым (+4.18).
В генеральной классификации Каргинов сохранил за собой первое место с результатом 45 часов 4 минуты 55 секунд. Далее следуют Шибалов (+39 минут 33 секунды) и белорус Сергей Вязович на МАЗе (+1 час 52 минуты 14 секунд). На четвертом месте идет Сотников (+2:49.37).
Заключительный этап состоится в пятницу.