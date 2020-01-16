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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экипаж Каргинова возглавляет зачет «Дакара» перед последним этапом

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова одержал победу на предпоследнем, 11-м, этапе ралли-рейда «Дакар» и возглавляет генеральную классификацию в зачете грузовиков.

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Источник: AP 2020

В четверг участники ралли-рейда, впервые проходящего в Саудовской Аравии, преодолели этап протяженностью 744 км со спецучастком 379 км. Экипаж Каргинова финишировал первым с результатом 4 часа 44 минуты 51 секунда.

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Вторым на этапе стал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова (+1 минута 27 секунд), замкнул тройку лучших еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» — под управлением Антона Шибалова (+3.25).

Экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева стал четвертым (+4.18).

В генеральной классификации Каргинов сохранил за собой первое место с результатом 45 часов 4 минуты 55 секунд. Далее следуют Шибалов (+39 минут 33 секунды) и белорус Сергей Вязович на МАЗе (+1 час 52 минуты 14 секунд). На четвертом месте идет Сотников (+2:49.37).

Заключительный этап состоится в пятницу.

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