Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Витязь
Динамо Мн
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Йокерит
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
Сочи
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Трактор
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Спартак
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
ХК Динамо
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
42
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург Мг
43
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Ак Барс
31
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
13
Хоккей. НХЛ
17.01
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
17.01
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
17.01
Флорида Пантерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
17.01
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
17.01
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.01
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Б
12
Хоккей. НХЛ
17.01
Оттава Сенаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
17.01
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
17.01
Миннесота Уайлд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
17.01
Даллас Старз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
17.01
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
17.01
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карякин уступает 46 минут в зачете мотовездеходов на ралли «Дакар»

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий на Maverick, проигрывает почти 46 минут лидеру общего зачета мотовездеходов американцу Кейси Карри перед последним этапом ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.

Наверх
Источник: AFP 2020

В четверг гонщики преодолели спецучасток протяженностью 379 км. Победу одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо (Maverick), показавший время 4 часа 59 минут 51 секунда. Вторым стал поляк Арон Домжала (Maverick, отставание — 10.53), представитель Зимбабве Конрад Раутенбах (Zephyr, +12.36) занял третье место. Карякин (+16.19) финишировал шестым.

В общем зачете в этом классе лидирует Карри с результатом 51 час 39 минут 32 секунды, вторым идет Карякин (+45.33), третьим — Контардо (+57.32). Еще один россиянин Илья Роус (Maverick) занимает 19-е место (+15:20.51), Алексей Шмотьев — 23-е (+31:42.13).

Француз Стефан Петерансель на Mini стал победителем этапа в классе внедорожников — 4:14.11. Второе время показал катарец Нассер Аль-Аттия (Toyota; +0.10), третье — испанец Карлос Сайнс (Mini, +8.03). Двукратный чемпион «Формулы-1» и дебютант «Дакара» испанец Фернандо Алонсо (+16.25) занял восьмое место. Россиянин Александр Доросинский (Mini; +28.51) стал 14-м, его соотечественник Денис Кротов (Mini; +41.17) финишировал 18-м. В общем зачете внедорожников лидирует Сайнс (41:37.51), вторая позиция у Аль-Аттия (+10.17), третья — у Петеранселя (+10.23). Алонсо (+4:43.18) идет на 13-м месте, Доросинский (+5:02.20) занимает 14-ю строчку, Кротов (+7:30.46) — 18-ю.

В зачете мотоциклов на предпоследнем этапе победил чилиец Пабло Кинтанилья (Husqvarna, 4:09.22), второе место занял австриец Маттиас Валькнер (KTM; +0.09), третье — аргентинец Кевин Бенавидес (Honda, +2.48). Россиянин Дмитрий Агошков (KTM) стал 47-м (+1:24.29). В общем зачете лидирует американец Рики Брабец (Honda, 38:33.28), вторым идет Кинтанилья (+13.56), третьим — действующий чемпион «Дакара» австралиец Тоби Прайс (KTM, +22.43), Агошков занимает 58-е место (+16:20.20).

В зачете квадроциклов победителем этапа стал поляк Рафал Соник (Yamaha, 5:22.18). Вторым финишировал чилиец Игнасио Касале (Yamaha, +3.16), третьим — еще один чилиец Джованни Энрико (Yamaha, +4.19). В общем зачете лидерство сохраняет Касале (50:07.07), вторым идет француз Симон Вице (Yamaha, +21.16), третье место занимает Соник (+1:03.00).

 Неймар скрывал отношения с российской моделью. Ей же - скрывать нечего
Жгучая новенькая 'Рейнджерс' покорила фанатов, не выходя на поле
Министр спорта РФ отправлен в отставку. Кто придет ему на смену
УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради Роналду
Наши биатлонисты не опозорились в Рупольдинге. Но все печально
Полузащитник сборной Казахстана отправился в «Зенит»
Неймар скрывал отношения с российской моделью (фото)
В UFC прокомментировали оскорбления на ТВ в адрес Макгрегора
Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь