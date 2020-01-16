Карякин уступает 46 минут в зачете мотовездеходов на ралли «Дакар»

Источник: AFP 2020

В четверг гонщики преодолели спецучасток протяженностью 379 км. Победу одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо (Maverick), показавший время 4 часа 59 минут 51 секунда. Вторым стал поляк Арон Домжала (Maverick, отставание — 10.53), представитель Зимбабве Конрад Раутенбах (Zephyr, +12.36) занял третье место. Карякин (+16.19) финишировал шестым.

В общем зачете в этом классе лидирует Карри с результатом 51 час 39 минут 32 секунды, вторым идет Карякин (+45.33), третьим — Контардо (+57.32). Еще один россиянин Илья Роус (Maverick) занимает 19-е место (+15:20.51), Алексей Шмотьев — 23-е (+31:42.13).

Француз Стефан Петерансель на Mini стал победителем этапа в классе внедорожников — 4:14.11. Второе время показал катарец Нассер Аль-Аттия (Toyota; +0.10), третье — испанец Карлос Сайнс (Mini, +8.03). Двукратный чемпион «Формулы-1» и дебютант «Дакара» испанец Фернандо Алонсо (+16.25) занял восьмое место. Россиянин Александр Доросинский (Mini; +28.51) стал 14-м, его соотечественник Денис Кротов (Mini; +41.17) финишировал 18-м. В общем зачете внедорожников лидирует Сайнс (41:37.51), вторая позиция у Аль-Аттия (+10.17), третья — у Петеранселя (+10.23). Алонсо (+4:43.18) идет на 13-м месте, Доросинский (+5:02.20) занимает 14-ю строчку, Кротов (+7:30.46) — 18-ю.

В зачете мотоциклов на предпоследнем этапе победил чилиец Пабло Кинтанилья (Husqvarna, 4:09.22), второе место занял австриец Маттиас Валькнер (KTM; +0.09), третье — аргентинец Кевин Бенавидес (Honda, +2.48). Россиянин Дмитрий Агошков (KTM) стал 47-м (+1:24.29). В общем зачете лидирует американец Рики Брабец (Honda, 38:33.28), вторым идет Кинтанилья (+13.56), третьим — действующий чемпион «Дакара» австралиец Тоби Прайс (KTM, +22.43), Агошков занимает 58-е место (+16:20.20).