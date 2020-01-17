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00:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Дистанция последнего этапа «Дакара» сокращена более чем в два раза

Завтра, 17 января, на ралли-марафоне «Дакар» состоится последний, двенадцатый этап.

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Источник: РИА "Новости"

Организаторы многодневной гонки были вынуждены сократить его маршрут более чем в два раза — с 374 км до 166 км. Причина такого решения заключалась в том, что на первоначально запланированном маршруте ведутся работы по строительству газопроводов, а также разработка нефтяных месторождений, сообщает Motorsport.

Тем не менее, организаторы гонки заверили, что в программе маршрута двенадцатого этапа оставили самые сложные участки.

«Нам пришлось изменить первоначальный маршрут этапа, но те участки, что остались — самые сложные для навигации. Уверен, что гонщики могут заблудиться. Они легко могут потерять 5−10 минут. Завтра многое может случиться», — сказал руководитель «Дакара» Давид Кастера.

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