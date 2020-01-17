Дистанция последнего этапа «Дакара» сокращена более чем в два раза

Организаторы многодневной гонки были вынуждены сократить его маршрут более чем в два раза — с 374 км до 166 км. Причина такого решения заключалась в том, что на первоначально запланированном маршруте ведутся работы по строительству газопроводов, а также разработка нефтяных месторождений, сообщает Motorsport.