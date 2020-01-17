«КАМАЗ» рвет всех и на Ближнем Востоке. У автомобилей едва не дошло до фотофиниша. Итоги «Дакара»

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Грузовики. КАМАЗ — 17-кратный!

Каргинов/Мокеев/Леонов (Россия, КАМАЗ) — 46:33.36 Шибалов/Никитин/Татаринов (Россия, КАМАЗ) — отставание 42.26 Вязович/Гаранин/Запарощанка (Белоруссия, МАЗ) — 2:04.42.

Когда-то давно последний этап «Дакара» превращался в формальность наподобие «Тур де Франс». Вокруг сенегальского Розового озера экипажи ехали, словно совершая круг почета. Последний спецучасток ралли-рейда в Саудовской Аравии тоже неожиданно получился укороченным. На одной из его частей развернули разработку нефтяного месторождения, из-за чего трасса была сокращена почти вдвое — до 166 километров.

Однако преимущество КАМАЗов было слишком внушительным для того, чтобы МАЗ Сергея Вязовича мог препятствовать победе. Андрей Каргинов представляет уже третье поколение успешных гонщиков из Набережных Челнов. В далеком 1996-м начало делу положил Виктор Московских, в нулевых заправляли Виктор Чагин и Фирдаус Кабиров. В 10-х главным триумфатором был Эдуард Николаев, который должен был стать фаворитом и в этом году. Но новое десятилетие для него началось неудачно — он сошел после половины ралли-рейда из-за поломки двигателя. Для Каргинова эта победа — вторая после 2014 года, Антон Шибалов — на втором месте.

Вязович лидировал в общем зачете после трех этапов и, казалось, сможет навязать борьбу, но на четвертом потерял много времени из-за проколов колес, а в середине марафона чуть не «перевернулся через морду» (он сам это так назвал) из-за слабой задней подвески. Тем не менее, третье место для белорусов — тоже успех и повторение лучшего результата в истории.

Каргинов после победы отметил, что было важно подтвердить первенство российской техники в новом регионе. «Дакар» впервые проводился на Аравийском полуострове. Настроение у наших, как всегда, рабочее, к победам все относятся спокойно. Так бы в других видах спорта. И трассы, кстати, пилоты КАМАЗов тоже хвалили — интересные и разнообразные. Мол, возвращение к истокам.

И с юмором у команды в порядке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HItjEsL_SUA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мотоциклы и мотовездеходы: Карякин не достал до золота

Дакар-2020. Зачет мотоциклов

Брэйбек (США, «Хонда», США) — 40:02.36 Кинтанилья (Чили, «Хускварна») — отставание 16.26 Праус (Австралия, КТМ) — 24.06.

Зачет мотовездеходов

Кёрри/Бэрриман (США, Can-Ам) — 53:25.52 Карякин/Власюк (Россия, Snag Racing) — 39.12 Лопес Контардо/Латрах Винагре (Чили, Can-Am) — 52.36.

Зачет квадроциклов

Игнасио Касале (Чили, Casale Racing) — 52:04.39 Симон Витс (Франция, Je Peux) — 18.24 Рафал Соник (Польша, Sonik Team) — 1:04.15.

А вот в зачете мотовездеходов россиянин Сергей Карякин, который когда-то уже выигрывал «Дакар» в квадроциклах, остался вторым. Его с Антоном Власюком Snag Racing проиграл американцам Кёрри и Бэрриману на «Кан-аме». Отставанием перед финишным днем тоже было приличным. На последних этапах наши сумели из 47 минут оставить 39, но этих усилий было явно недостаточно. По такой гонке уже здорово, что удалось обогнать в середине многодневки чилийца Лопеса Контардо на том же «Кан-аме» и удержать 12 минут разрыва. Там все было как раз на тоненького. Так что Карякин сам признавался, что на последних этапах главное — сохранить серебро.

У мотоциклистов дело до победы спокойно довел американец Рики Брэйбек, чилиец Пабло Кинтанилья — в 16 минутах, а лучшая из КТМ лишь третья — австралиец Тоби Прайс проиграл 24 минуты. Россиянин Дмитрий Агошков — 57-й. Зачет квадроциклов выиграл чилиец Игнасио Касале.

Автомобили: фотофиниш и победа легенды

Зачет внедорожников

Сайнс/Крус (Испания, «Мини») — 42:59.17 Аль-Аттия/Бомель (Катар/Франция, «Тойота») — отставание 6.21 Петрансель/Фиуза (Франция/Португалия, «Мини») — 9.58.

В зачете автомобилей, можно сказать, состоялась сенсация. Выиграл, правда, не Алонсо, а его 57-летний соотечественник Карлос Сайнс-старший. Так сказать, показал сыну, как обыгрывать «формулических» чемпионов мира. Теперь молодому Карлосу уже не удастся «отмазаться», если «Макларен» останется в середняках.

А если серьезно, то Сайнс провел лучший «Дакар» в карьере, как его сын — лучший сезон в «Формуле-1». Перед стартом в отношении багги Mini было много скепсиса, но оказалось, что по пескам Саудовской Аравии легкие британские машины едут лучше, чем великие «Тойоты». Twitter испанца, празднуя, не удержался от нецензурных слов.

Впрочем, у автомобилистов все решили как раз считаные минуты и секунды. Катарец Аль-Аттия в соседней со своей родной страной хотел вернуть себе титул, но проиграл 6 минут. Из которых половина — штраф за отказ пропустить именно Сайнса еще на четвертом этапе «Дакара». По правилам преследуемая машина должна пропустить вперед более быстрый экипаж, если тот подаст три звуковых сигнала. Араб своему сопернику дорогу не уступил, хотя должен ли был — вопрос спорный. Хорошо, что итоговый разрыв между ними оказался более трех минут. Зато Аль-Аттия оторвался от короля «Дакара» Стефана Петранселя, который перед сегодняшним стартом был всего в шести секундах от соперника по итогам 2000 (!) километров. И после победы на этапе подождал Сайнса, чтобы поздравить с титулом.

Четвертое место — и это тоже суперуспех России — у местного гонщика Язид аль-Раджи, штурманом которого был многоопытный Константин Жильцов. Он уже завоевывал бронзу «Дакара», теперь не хватило 40 минут. Но тягаться с такими легендами сложно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3GQzgDHeoYI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Алонсо в итоге 13-й, прямо перед экипажем российского гонщика Александра Доросинского. Он пару раз был в шаге от выигрыша этапа, но оставался вторым, а три дня назад попал в жесткую аварию, после которой потерял час и ехал до конца дня без лобового стекла. Тем не менее, для испанца, пробующего разные форматы, это было интересно. Икер Касильяс ждет Алонсо в «Формуле-1».