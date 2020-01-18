В Саудовской Аравии подтвердили готовность принять этап Формулы-1 в 2023 году

«Трасса строится с расчётом на то, что мы подпишем сделку и гонка Формулы-1 в Саудовской Аравии состоится. Вопрос о подписании контракта — вне наших полномочий, но мы сделаем всё, чтобы автоспортивный комплекс был готов принять событие мирового уровня в 2023 году и это событие стало его визитной карточкой», — приводит слова Майкла Райнингера BBC.