Никита Мазепин одержал первую победу в Азиатской Формуле 3

Источник: РИА "Новости"

Российский гонщик Никита Мазепин проводит межсезонье с пользой, выступая в азиатском первенстве Формулы 3. Накануне пилоту Hitech GP удалось одержать дебютную победу в этом чемпионате на этапе в Яс-Марине.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a82e365972c0bcbd4d61" data-vnd="a82e365972c0bcbd4d61" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a82e365972c0bcbd4d61" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Стартовав шестым в первой гонке уик-энда, Никита успешно прорвался на второе место и финишировал в 1,8 секунды позади напарника по команде Юкио Сасахары, который выступает вне зачёта. Российский гонщик набрал полновесные 25 очков за победу, а шестое и третье место в субботних заездах позволили ему подобраться на расстояние одного очка к австралийцу Джеку Дуэну, сыну пятикратного MotoGP Мика Дуэна, в борьбе за второе место в чемпионате: 125 на 124.

Лидирует же в первенстве с 48-очковым преимуществом голландец Джоуи Алдерс, на счету которого уже четыре виктории в девяти гонках. Ему в этот уик-энд досталась победа во второй гонке после пенализации чемпионки W Series Джейми Чедвик, которая первой пересекла линию финиша. Судьи посчитали, что машина выигравшей поул Чедвик сдвинулась до того, как погасли стартовые огни, и назначили 20-секундный штраф, отбросив её на восьмое место. В чемпионате Чедвик идёт девятой.

Два заключительных этапа Азиатской Ф3 пройдут во второй половине февраля на малайзийском Сепанге и на автодроме Чанг в Таиланде в рамках гонок поддержки Азиаткой серии Ле-Ман.