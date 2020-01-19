Никита Мазепин одержал первую победу в Азиатской Формуле 3
Теперь у россиянина есть неплохой шанс побороться за титул азиатской серии.
Теперь у россиянина есть неплохой шанс побороться за титул азиатской серии.
Российский гонщик Никита Мазепин проводит межсезонье с пользой, выступая в азиатском первенстве Формулы 3. Накануне пилоту Hitech GP удалось одержать дебютную победу в этом чемпионате на этапе в
Стартовав шестым в первой гонке
Лидирует же в первенстве с 48-очковым преимуществом голландец Джоуи Алдерс, на счету которого уже четыре виктории в девяти гонках. Ему в этот
Два заключительных этапа Азиатской Ф3 пройдут во второй половине февраля на малайзийском Сепанге и на автодроме Чанг в Таиланде в рамках гонок поддержки Азиаткой серии