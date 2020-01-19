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17:19 (мск), источник: Autosport.com.ru

Никита Мазепин одержал первую победу в Азиатской Формуле 3

Теперь у россиянина есть неплохой шанс побороться за титул азиатской серии.

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Источник: РИА "Новости"

Российский гонщик Никита Мазепин проводит межсезонье с пользой, выступая в азиатском первенстве Формулы 3. Накануне пилоту Hitech GP удалось одержать дебютную победу в этом чемпионате на этапе в Яс-Марине.

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Стартовав шестым в первой гонке уик-энда, Никита успешно прорвался на второе место и финишировал в 1,8 секунды позади напарника по команде Юкио Сасахары, который выступает вне зачёта. Российский гонщик набрал полновесные 25 очков за победу, а шестое и третье место в субботних заездах позволили ему подобраться на расстояние одного очка к австралийцу Джеку Дуэну, сыну пятикратного MotoGP Мика Дуэна, в борьбе за второе место в чемпионате: 125 на 124.

Лидирует же в первенстве с 48-очковым преимуществом голландец Джоуи Алдерс, на счету которого уже четыре виктории в девяти гонках. Ему в этот уик-энд досталась победа во второй гонке после пенализации чемпионки W Series Джейми Чедвик, которая первой пересекла линию финиша. Судьи посчитали, что машина выигравшей поул Чедвик сдвинулась до того, как погасли стартовые огни, и назначили 20-секундный штраф, отбросив её на восьмое место. В чемпионате Чедвик идёт девятой.

Два заключительных этапа Азиатской Ф3 пройдут во второй половине февраля на малайзийском Сепанге и на автодроме Чанг в Таиланде в рамках гонок поддержки Азиаткой серии Ле-Ман.

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