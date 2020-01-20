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17:55 (мск), источник: Autosport.com.ru

Сергей Карякин озвучил стоимость участия в Дакаре-2020

Выступление в ралли-марафоне в Саудовской Аравии обошлось российскому гонщику в 25 млн рублей.

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Российский гонщик Сергей Карякин на встрече с журналистами по возвращении с Дакара-2020 рассказал, во сколько ему обошлось участие в ралли-марафоне в Саудовской Аравии.

«Если сравнивать, то бюджет на Дакаре-2014 составлял 7−8 млн рублей. Сейчас мы заплатили больше 10 млн рублей за стартовые взносы, всего [на участие] было потрачено около 25 млн рублей только на наш экипаж», — цитирует Карякина информационное агентство ТАСС.

Российский гонщик поблагодарил своих спонсоров за возможность участвовать в соревнованиях.

«Спонсоры — уникальная возможность, которую дает именно Свердловская область. Там есть крупные предприятия, собственники которых заинтересованы в развитии спорта», — сказал серебряный призер Дакара-2020 в зачете мотовездеходов.

 Сергей Карякин озвучил стоимость участия в Дакаре-2020
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