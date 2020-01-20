Сергей Карякин озвучил стоимость участия в Дакаре-2020

Российский гонщик Сергей Карякин на встрече с журналистами по возвращении с Дакара-2020 рассказал, во сколько ему обошлось участие в ралли-марафоне в Саудовской Аравии.

«Если сравнивать, то бюджет на Дакаре-2014 составлял 7−8 млн рублей. Сейчас мы заплатили больше 10 млн рублей за стартовые взносы, всего [на участие] было потрачено около 25 млн рублей только на наш экипаж», — цитирует Карякина информационное агентство ТАСС.

Российский гонщик поблагодарил своих спонсоров за возможность участвовать в соревнованиях.