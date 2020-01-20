Сергей Карякин озвучил стоимость участия в Дакаре-2020
Выступление в
Выступление в
Российский гонщик Сергей Карякин на встрече с журналистами по возвращении с Дакара-2020 рассказал, во сколько ему обошлось участие в
«Если сравнивать, то бюджет на Дакаре-2014 составлял 7−8 млн рублей. Сейчас мы заплатили больше 10 млн рублей за стартовые взносы, всего [на участие] было потрачено около 25 млн рублей только на наш экипаж», — цитирует Карякина информационное агентство ТАСС.
Российский гонщик поблагодарил своих спонсоров за возможность участвовать в соревнованиях.
«Спонсоры — уникальная возможность, которую дает именно Свердловская область. Там есть крупные предприятия, собственники которых заинтересованы в развитии спорта», — сказал серебряный призер Дакара-2020 в зачете мотовездеходов.