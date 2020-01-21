Участница «Мисс Вселенная» теперь яркая раллистка. Гоняет по Африке на грузовике наравне с мужиками

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В эпичных ралли-рейдах вроде «Дакара» или «Шелкового пути» до сих пор выступают не одни только профессионалы из заводских команд: основа массовости любого марафона — любители, ищущие приключений в отпусках или просто обожающие соревнования. И иногда они даже находят способы победить лучших гонщиков даже при всех ограничениях маленьких частных команд.

Но и без сенсационных первых мест на рейдах часто среди искателей приключений попадаются совершенно экстраординарные личности. Например, в «Африка Эко Рэйс-2020» (ралли по пути старого маршрута «Париж-Дакар») в середине января гонялась польская модель, Мисс Польша-2011 и участника конкурса «Мисс Мира» 2012 года Марселина Завадвска.

Она выступила на грузовике MAN в общем зачете наравне с мужчинами, добралась до финиша, преодолела 6,5 тысяч километров спецучастков, пробила пару колес и сломала полдюжины амортизаторов. Из геройских поступков: буксировала японский экипаж 15 км.

Вот как Марселина выглядела до старта заезда.

Источник: Instagram Марселины Завадской

А это ее грузовик.

Источник: Instagram Марселины Завадской

Уже на финише последнего спецучастка.

Источник: Instagram Марселины Завадской

Но в первые дни она даже не забывала про макияж — это под конец рейд ее все-таки скосил.

Источник: Instagram Марселины Завадской

В итоге главная красотка Польши-2011 финишировала на 41-м месте в сводном классе внедорожников и грузовиков (да, на «Эко Рэйс» такие правила) из 49 экипажей, добравшихся до клетчатого флага. Выше 29-го на этапе она ни разу не поднялась, но в общем-то ее результат все равно трудно не назвать мощнейшим — для сравнения, на «Дакаре» женщины на 10,5-тонных монстрах давно не ездили сильно лучше (а в 2020-м в классе Т5 вообще не было).

Но Завадска и не ставила перед собой цель выиграть или впечатлить гоночный мир на трассе: главная задача польской модели и телеведущей заключалась в благотворительности и привлечению внимания к команде в целом. Девушка очень популярна у себя на родине и в инстагрме (500 тысяч подписчиков), а потому ее участие мгновенно прибавило польским гонщикам интереса от потенциальных рекламодателей и партнеров.

В итоге по договоренности с командой на грузовик Марселины нанесли символ польской организации Uratujecie.pl.

Также модель привлекла спонсора — польскую молочную компанию Mlekovita. Концерн частично профинансировал рейд команде и выделил 15 тонн сухого молока для центра голодающих сенегальских детей в Дакаре — по расчетам центра сестер Урсулин, помощи Завадской хватит на два года полного обеспечения всех нуждающихся. Также и другие партнеры, привлеченные телеведущей, пожертвовали деньги в благотворительные фонды.

Но смысл рейда для Марселины заключался не только в благотворительности: она давно влюблена в ралли, много раз пробовала себя в польских бахах и даже тренировалась перед «Эко Рейс» в почти стоковом классе Т2. За «Дакаром» она тоже следит — например, знакома с двукратным чемпионом Тоби Прайсом: после его победы в 2019-м они даже встретились, и модель высказала поздравления лично.

Но и модельную карьеру вместе с работой над шоу «Голос» и BakeOff она тоже не забросила. Да и эффектные фотографии в инстграме — бессмертная классика.