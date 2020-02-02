Официально: Китайский этап Формулы E отложен на неопределённый срок
Организаторы изучат возможность проведения гонки в другие даты.
Организаторы изучат возможность проведения гонки в другие даты.
2 февраля организаторы Формулы E выпустили официальное заявление о том, что проведение гонки в городе Санья отложено на неопределённый срок в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCov.
«Ввиду дальнейшего распространения коронавируса и после консультаций с соответствующими департаментами провинции Хайнань и муниципалитета города Санья Formula E, FIA, Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Китайской народной республики и наш региональный партнёр Enova Holdings совместно приняли решение не проводить этап, запланированный на 21 марта 2020 года, — говорится в заявлении. — Исходя из интересов сферы здравоохранения и на основе решения ВОЗ объявить в связи с эпидемией чрезвычайную ситуацию международного значения, Formula E принимает все возможные меры, чтобы обеспечить здоровье и безопасность своих сотрудников, участников чемпионата и зрителей, что имеет первостепенное значение. Мы тесно сотрудничаем с региональными партнёрами и местными властями, наблюдая за ситуацией по мере её развития. Все стороны готовы потратить необходимое количество времени на изучение вероятности проведения гонки в другие даты, если положение исправится».