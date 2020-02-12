Горячая «Мисс Польша», которая отважилась пересечь Африку на грузовике
Перед вами польская модель Марцелина Завадская, которая не так давно удивила спортивный мир, решив принять участие в
Перед вами польская модель Марцелина Завадская, которая не так давно удивила спортивный мир, решив принять участие в
За рулем грузовика Марцелина проехала всю гонку, которая финишировала в Дакаре. Идею участвовать в ралли по пустыне подкинуло нашей героине желание помочь голодающим детям Сенегала. Все заработанное за время гонки девушка направила на благотворительность.
Марцелина довольна известна в Польше. Помимо работы моделью, в 2011 году она приняла участие в конкурсе «Мисс Полония», и стала самой красивой девушкой страны. А в 2012 году представляла Польшу на конкурсе «Мисс Вселенная», войдя в топ-16. Этот результат стал лучшим для польских представительниц с 1989 года.
В настоящее время у 31-летней красавицы более полумиллиона подписчиков в Instagram, но нет никаких сомнений, что их число будет только прибавляться.