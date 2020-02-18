Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
34
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
32
Хоккей. НХЛ
17.02
Сан-Хосе Шаркс
Флорида Пантерз
35
Хоккей. НХЛ
17.02
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс
64
Хоккей. НХЛ
17.02
Аризона Койотс
Нью-Йорк Айлендерс
21
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
12:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Гонщик NASCAR вышел в лидеры на последнем круге и попал в аварию

Американский автогонщик Райан Ньюман разбился во время гонки NASCAR. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX: NASCAR.

Наверх
Источник: AP 2020

В заключительном круге Ньюману удалось вырваться в лидеры заезда. Однако после маневра преследовавшего его Райана Блэйни Ньюман не справился с управлением автомобиля и врезался в отбойник. Машина несколько раз перевернулась и загорелась.

Во время загрузки произошла ошибка.

По заявлению NASCAR Ньюман был госпитализирован. Несмотря на то что гонщик поступил к врачам с серьезными травмами, его жизни ничто не угрожает, отмечает организатор.

 Нурмагомедов отверг 100 млн долларов за бой с Макгрегором
Самая красивая женщина в мире поделилась кадрами с отдыха. Видео
Плей-офф футбольной Лиги чемпионов стартует двумя матчами
МЮ опять переиграл «Челси». Но ему помогли три решения VAR
Очередной ветеран: Макгрегор нашел нового соперника
Овечкин выкинул американца за борт, но не забил любимому вратарю
Очаровательное будущее российской легкой атлетики (фото)
Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу над «Колорадо» в НХЛ
Логинов спасает СБР: сколько еще медалей ждать на ЧМ по биатлону
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь