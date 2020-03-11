Этап «Формулы Е» в Индонезии отменен из-за коронавируса
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Этап чемпионата по автогонкам в классе «Формула Е» в Индонезии отменен
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Этап чемпионата по автогонкам в классе «Формула Е» в Индонезии отменен
Этап должен был пройти в Джакарте 6 июня. Ранее в чемпионате отменили этап в Китае и Риме.
«Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией вместе с властями и организационным комитетом этапа в Джакарте, чтобы оценить возможность проведения гонки в другие сроки», — говорится в заявлении
Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился в 114 странах мира.
По последним данным ВОЗ в Индонезии зафиксированы 19 случаев заболевания коронавирусом.