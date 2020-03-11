Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Йокерит
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Нью-Йорк Айлендерс
Б
54
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Оттава Сенаторз
52
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Кельн
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Нью-Йорк Рейнджерс
24
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Нэшвилл Предаторз
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
02
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Атлетико
Футбол. Еврокубки
10.03
Валенсия
Аталанта
34
Футбол. Еврокубки
10.03
РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
30
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
12:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этап «Формулы Е» в Индонезии отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Этап чемпионата по автогонкам в классе «Формула Е» в Индонезии отменен из-за распространения коронавируса, сообщается на сайте соревнований.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Этап должен был пройти в Джакарте 6 июня. Ранее в чемпионате отменили этап в Китае и Риме.

«Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией вместе с властями и организационным комитетом этапа в Джакарте, чтобы оценить возможность проведения гонки в другие сроки», — говорится в заявлении Формулы-Е.

Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился в 114 странах мира.

По последним данным ВОЗ в Индонезии зафиксированы 19 случаев заболевания коронавирусом.

 Звезда 'Дома-2' тайно вышла замуж за автогонщика
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Моуринью в третий раз подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала
Испанский клуб отказался ехать на матч ЛЕ из-за коронавируса
Малкин разозлился сам на себя и не пожалел команду Гусева
Иличич - первый игрок, сделавший покер на выезде в плей-офф ЛЧ
Матч АПЛ перенесен. Виноват президент «Олимпиакоса»
СМИ: Килиан Мбаппе сдал анализ на коронавирус
У Панарина голевой пас на 1-й минуте. Русские тянут «Нью-Йорк»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь