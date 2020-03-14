Умер мастер спорта России по автогонкам Ирек Миннахметов
Российский автоспорт понёс тяжелую утрату.
Российский автоспорт понёс тяжелую утрату.
13 марта в Казани скоропостижно скончался гонщик РСКГ, чемпион России по
Олег Петриков, руководитель РСКГ: «Ирек был хорошим человеком, спортсменом и другом. Мы скорбим об этой утрате. Мы много общались по ходу предварительной подготовки к сезону — он говорил, что будет выступать в новом классе».
Lada Sport: «Шок. Ну как же так… Не стало Ирека. Он всегда был бескомпромиссным, но в то же время очень интеллигентным соперником. А вне руля он был приятным собеседником. Паддоку будет не хватать его. Иреку было всего 39. Наши соболезнования семье, родным, друзьям…».
Сергей Карякин: «Умер хороший человек, отличный гонщик, известный спортсмен Ирек Миннахметов. Для меня это большое потрясение, как и для всех, кто знал Ирека. Будучи большим поклонником спорта, Ирек, наверное, попробовал себя почти везде и всегда показывал отличный результат. Мои глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Ирека. Это огромная утрата, никакие слова не уменьшат эту боль. Я очень уважал Ирека и как человека, и как соперника».
Команда Zavidovo Racing Team: «Ирек, дорогой наш Ирек. Ты всегда был, есть и будешь самым лучшим и самым быстрым пилотом наших багги! Тебя любили — конечно, да. Ненавидели — наверное, да. Завидовали — безусловно, да. Всё правильно… только так можно относиться к самым лучшим. Ты всегда был, есть и будешь самым лучшим в наших сердцах!».
Редакция AUTOSPORT.com.ru выражает соболезнования родным и близким Ирека Миннахметова.