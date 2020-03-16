Ралли «Шелковый путь» полностью пройдет на территории России из-за коронавируса
ТАСС, 16 марта. Организационный комитет
ТАСС, 16 марта. Организационный комитет
Первоначальный маршрут трассы «Шелкового пути» — 2020 был проложен по территории России, Казахстана и Китая. Теперь ралли полностью пройдет в России. Гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля и финиширует в Казани 11 июля. Подобная мера была продиктована последствиями вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.
«Новый маршрут будет включать в себя восемь этапов по самым разнообразным ландшафтам на территории России. Гонщикам предстоит вести борьбу в степях, преодолевать барханы, а также песчаные, холмистые и лесные трассы», — говорится в заявлении оргкомитета.
«Мы приняли продуманное, ответственное решение для гарантии проведения ралли “Шелковый путь” — 2020 в сложившихся условиях распространившегося коронавируса. Журналисты и участники получат возможность открыть для себя удивительные регионы России. Это ралли будет соревнованием высочайшего уровня и незабываемым путешествием», — сказал руководитель «Шелкового пути» Владимир Чагин.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.
На КНР пока приходится основная доля заболевших — 80,8 тыс. человек, из них 67,7 тыс. выздоровели, свыше 3,2 тыс. скончались. В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. Из девяти зараженных семь человек находятся в инфекционных стационарах в
Международное ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года в условиях самых разнообразных маршрутов и ландшафтов, которые практически никогда не повторяются. С 2016 года мероприятие поменяло формат, став трансконтинентальным марафоном, трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина.
В прошлом году ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля в Иркутске, маршрут гонки составил 3,5 тыс. км и завершился 16 июля в китайском Дуньхуане на
В июле этого года ралли должно пройти в десятый раз (в 2014 и 2015 году соревнования не проводились). Юбилейная гонка получит сразу два престижных статуса: этап чемпионата мира по