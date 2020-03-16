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14:20 (мск), источник: ТАСС

Ралли «Шелковый путь» полностью пройдет на территории России из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Организационный комитет ралли-рейда «Шелковый путь» изменил маршрут из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Маршрут новой трассы будет полностью проложен на территории России, об этом сообщает пресс-служба ралли.

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Источник: AP 2020

Первоначальный маршрут трассы «Шелкового пути» — 2020 был проложен по территории России, Казахстана и Китая. Теперь ралли полностью пройдет в России. Гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля и финиширует в Казани 11 июля. Подобная мера была продиктована последствиями вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

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«Новый маршрут будет включать в себя восемь этапов по самым разнообразным ландшафтам на территории России. Гонщикам предстоит вести борьбу в степях, преодолевать барханы, а также песчаные, холмистые и лесные трассы», — говорится в заявлении оргкомитета.

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«Мы приняли продуманное, ответственное решение для гарантии проведения ралли “Шелковый путь” — 2020 в сложившихся условиях распространившегося коронавируса. Журналисты и участники получат возможность открыть для себя удивительные регионы России. Это ралли будет соревнованием высочайшего уровня и незабываемым путешествием», — сказал руководитель «Шелкового пути» Владимир Чагин.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

На КНР пока приходится основная доля заболевших — 80,8 тыс. человек, из них 67,7 тыс. выздоровели, свыше 3,2 тыс. скончались. В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. Из девяти зараженных семь человек находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое — в Нур-Султане.

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Ралли-рейд «Шелковый путь»

Международное ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года в условиях самых разнообразных маршрутов и ландшафтов, которые практически никогда не повторяются. С 2016 года мероприятие поменяло формат, став трансконтинентальным марафоном, трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина.

В прошлом году ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля в Иркутске, маршрут гонки составил 3,5 тыс. км и завершился 16 июля в китайском Дуньхуане на северо-западе КНР. Всего участники преодолели 10 этапов, впервые в истории пробега был введен мотоциклетный зачет.

В июле этого года ралли должно пройти в десятый раз (в 2014 и 2015 году соревнования не проводились). Юбилейная гонка получит сразу два престижных статуса: этап чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM) и этап Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA). В гоночном календаре FIA 2020 года ралли станет одним из самых продолжительных этапов высшей гоночной серии планеты в соответствующей дисциплине.

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