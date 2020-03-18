Гонка «24 часа Ле-Мана» перенесена на сентябрь в связи с распространением коронавируса

Источник: AP 2020

Изначально проведение 88-го французского гоночного марафона было запланировано на 13—14 июня . Перенос гонки повлияет на международный календарь соревнований, изменения в котором станут известны позднее.

Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире: за 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км. За долгую историю Ле-Мана самой успешной является команда «Порше», побеждавшая в марафоне 19 раз, среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.