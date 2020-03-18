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20:33 (мск), источник: ТАСС

Гонка «24 часа Ле-Мана» перенесена на сентябрь в связи с распространением коронавируса

ТАСС, 18 марта. Гонка «24 часа Ле-Мана» из-за распространения в мире коронавирусной инфекции пройдет 19—20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

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Источник: AP 2020

Изначально проведение 88-го французского гоночного марафона было запланировано на 13—14 июня. Перенос гонки повлияет на международный календарь соревнований, изменения в котором станут известны позднее.

Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире: за 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км. За долгую историю Ле-Мана самой успешной является команда «Порше», побеждавшая в марафоне 19 раз, среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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