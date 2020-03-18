Гонка «24 часа Ле-Мана» перенесена на сентябрь в связи с распространением коронавируса
ТАСС, 18 марта. Гонка «24 часа Ле-Мана»
ТАСС, 18 марта. Гонка «24 часа Ле-Мана»
Изначально проведение 88-го французского гоночного марафона было запланировано на
Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире: за 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км. За долгую историю
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.