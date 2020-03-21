Гонку NASCAR проведут в онлайн-игре iRacing из-за пандемии коронавируса

Не только индустрия кино и туризма страдает из-за пандемии коронавируса COVID-19 по всему миру — большой спорт также оказался под ударом. Организаторы всемирно известной гоночной серии NASCAR, а также IMSA Sportscar Championship и Australian Supercars вынуждены перенести свои весенние мероприятия на более поздний срок. Тем временем профессиональные гонщики не потеряют навыки — для них организовали официальные соревнования в онлайне-игре iRacing и других симуляторах, которые максимально приближены к реальным.

Например, NASCAR анонсировала серию гонок iRacing Pro Invitational Series, которая пройдет уже 22 марта. В списке участников воскресной гонки есть активные чемпионы серии NASCAR Cup Series и NASCAR Xfinity Series — Кайл Буш, Джои Логано, Брэд Кеселовски, Чейз Эллиот, Кайл Ларсон, Клинт Бойер, Мэтт Дибенедетто и многие другие.

«Эта возможность — крутой способ поддержать темп гонок», — заявил участник команды Wood Brothers Racing Мэтт Дибенедетто. «Будет весело, у большинства из гонщиков дома есть тренажеры, которыми мы постоянно пользуемся».

Дибенедетто признался, что он активный участник сообщества iRacing c 2009 года, но на этой неделе проводил особенно много времени в онлайн-игре, потому что конкуренция будет очень сильной. Это уже не первый раз, когда NASCAR проводит события в симуляторе, но в это раз ожидается рекорд по количеству профессиональных гонщиков.

Трансляция мероприятия начнется в 20:30 МСК 22 марта и будет проходить на канале FS1 и в приложении FOX Sports. Вероятно, что на Twitch появится альтернативный поток. Событие также можно будет посмотреть в записи.

Вот, например, запись недавнего мероприятия eNASCAR Coca-Cola iRacing Series:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/B5SGkzLTGO8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

iRacing не единственная в своем роде — другие гоночные серии на этих выходных проводят состязания в rFactor 2, Assetto Corsa Competizione и F1 2019.