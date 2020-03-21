Гонку NASCAR проведут в онлайн-игре iRacing из-за пандемии коронавируса
Участие примут лучшие профессиональные гонщики Cup Series и Xfinity Series.
Участие примут лучшие профессиональные гонщики Cup Series и Xfinity Series.
Не только индустрия кино и туризма страдает
Например, NASCAR анонсировала серию гонок iRacing Pro Invitational Series, которая пройдет уже 22 марта. В списке участников воскресной гонки есть активные чемпионы серии NASCAR Cup Series и NASCAR Xfinity Series — Кайл Буш, Джои Логано, Брэд Кеселовски, Чейз Эллиот, Кайл Ларсон, Клинт Бойер, Мэтт Дибенедетто и многие другие.
«Эта возможность — крутой способ поддержать темп гонок», — заявил участник команды Wood Brothers Racing Мэтт Дибенедетто. «Будет весело, у большинства из гонщиков дома есть тренажеры, которыми мы постоянно пользуемся».
Дибенедетто признался, что он активный участник сообщества iRacing c 2009 года, но на этой неделе проводил особенно много времени в
Трансляция мероприятия начнется в 20:30 МСК 22 марта и будет проходить на канале FS1 и в приложении FOX Sports. Вероятно, что на Twitch появится альтернативный поток. Событие также можно будет посмотреть в записи.
Вот, например, запись недавнего мероприятия eNASCAR
iRacing не единственная в своем роде — другие гоночные серии на этих выходных проводят состязания в rFactor 2, Assetto Corsa Competizione и F1 2019.
Вячеслав Прищепа