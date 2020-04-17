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15:27 (мск), источник: ТАСС

Матыцин вошел в состав оргкомитета ралли «Шелковый путь»

ТАСС, 17 апреля. Министр спорта России Олег Матыцин включен в состав оргкомитета ралли-рейда «Шелковый путь». Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: РИА "Новости"

Также в состав оргкомитета вошли главный редактор телеканала «Россия-24» Евгений Бекасов, президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус, первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, директор департамента международного сотрудничества Минсельхоза России Максим Маркович, заместитель генерального директора телеканала «Матч ТВ» Евгений Мейтес, начальник управления контроля надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков, начальник управления дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Руслан Помыкалов, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и заместитель директора департамента по правам человека и гуманитарному сотрудничеству Министерства иностранных дел России Михаил Хорев.

Из состава оргкомитета ралли-рейда исключены 10 человек.

Международное ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года в условиях самых разнообразных маршрутов и ландшафтов, которые практически никогда не повторяются. С 2016 года мероприятие поменяло формат, став трансконтинентальным марафоном, трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина.

В прошлом году ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля в Иркутске, маршрут гонки составил 3,5 тыс. км и завершился 16 июля в китайском Дуньхуане на северо-западе КНР. Всего участники преодолели 10 этапов, впервые в истории пробега был введен мотоциклетный зачет.

В июле этого года ралли должно пройти в десятый раз (в 2014 и 2015 году соревнования не проводились).

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