Матыцин вошел в состав оргкомитета ралли «Шелковый путь»
ТАСС, 17 апреля. Министр спорта России Олег Матыцин включен в состав оргкомитета
ТАСС, 17 апреля. Министр спорта России Олег Матыцин включен в состав оргкомитета
Также в состав оргкомитета вошли главный редактор телеканала «Россия-24» Евгений Бекасов, президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус, первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, директор департамента международного сотрудничества Минсельхоза России Максим Маркович, заместитель генерального директора телеканала «Матч ТВ» Евгений Мейтес, начальник управления контроля надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков, начальник управления
Из состава оргкомитета
Международное ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года в условиях самых разнообразных маршрутов и ландшафтов, которые практически никогда не повторяются. С 2016 года мероприятие поменяло формат, став трансконтинентальным марафоном, трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина.
В прошлом году ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля в Иркутске, маршрут гонки составил 3,5 тыс. км и завершился 16 июля в китайском Дуньхуане на
В июле этого года ралли должно пройти в десятый раз (в 2014 и 2015 году соревнования не проводились).