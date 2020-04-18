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18 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Коронавирус унес жизнь отца надежды российского автоспорта

Скончался Михаил Шварцман — петербургский бизнесмен и отец пилота «Формулы-2» Роберта Шварцмана.

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Скончалось158 691 +5 514
Выздоровело590 682 +24 725
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:38 MSK, 18.04
Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня стало известно о смерти от коронавируса отца петербургского автогонщика, чемпиона «Формулы-3» Роберта Шварцмана. 52-летний совладелец сетей цветочных магазинов «Цветоптторг» Михаил Шварцман был фанатом автогонок — именно он отдал Роберта в этот спорт и поддерживал все последние годы. Накануне Роберт опубликовал в соцсетях сообщение о болезни отца, но после его смерти удалил это видео.

— Он — самый близкий мне человек. Тот, кто всегда поддерживал меня в моей жизни и карьере, — говорил 20-летний автогонщик. — Я вижу много людей, которые гуляют по городу, не соблюдают правила и не переживают ни о чем. Некоторые даже считают, что вируса не существует. Но если вы верите мне, пожалуйста прислушайтесь: будьте дома со своей семьей, соблюдайте дистанцию, мойте руки и обезопасьте себя. Этот вирус не шутка! До того, как мой папа заразился, я тоже не особо серьезно воспринимал этот вирус, но после того, что случилось, я уже две недели не могу нормально жить.

— Мои искренние соболезнования, друг. Могу представить, сколько отец значил для тебя, он поддерживал тебя на треке и вне его. Мы были как семья. Я с тобой. Прощай, Михаил, — написал в Instagram друг семьи Роберта итальянец Лоренцо Трависанутто.

— Ушел из жизни Михаил Шварцман, отец нашего пилота Роберта Шварцмана, — говорится в сообщении команды SMP-Racing. — Все мы лично знали Михаила, который старался быть с сыном на каждой гонке, делил с ним радости побед и горечь разочарований, был ему опорой и добрым советчиком. Именно Михаил открыл Роберту дорогу в автомобильный спорт, именно благодаря отцу Роберт достиг множества побед. От каждого из нас мы выражаем соболезнования Роберту и всей его семье, и сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Роберту справиться с этой утратой.

Кем был Михаил Шварцман

Крупнейший продавец цветов в Санкт-Петербурге основал свой бизнес в 1992 году и начинал с оптовых поставок из Израиля и Голландии, затем к ним добавили страны Южной Америки. Через 15 лет была создана есть розничных магазинов «Цветоптторг», которая реализовала более 10 тысяч букетов в день. К 2010 года в Санкт-Петербурге было около полусотни магазинов этой сети. Их общий годовой оборот оценивался в 1,4 миллиарда рублей.

Доходы позволили хозяину цветочного бизнеса финансировать гоночную карьеру сына на ее начальном этапе. Михаил Шварцман купил для сына карт в Германии, и возил юного пилота на соревнования в Финляндию. С 8 лет Роберт жил и тренировался в Италии. В одном из интервью Михаил Шварцман готовил, что тратил на занятия сына картингом несколько сотен тысяч евро в год. Затем Роберт стал пилотом SMP-Racing, и в финансовом плане стало проще. Однако отец все равно принимал активное участие во всех делах сына.

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Кто такой Роберт Шварцман

В 2014 году молодой пилот дебютировал в итальянской «Формуле-4» и за несколько лет добрался в автогоночной иерархии до «Формулы-3», заняв несколько раз третьи места в других чемпионатах и выиграв серию Toyota Racing Series. В 2019 году Роберт стал чемпионом международной «Формулы-3», где выступал в одной команде с Миком Шумахером, сыном легендарного Михаэля Шумахера.

Сейчас Роберт является участником программ SMP Racing и входит в академию «Феррари». После отмены первых стартов нынешнего сезона выступал за скудерию в кибергонках. Сезон-2020 Роберт должен был провести в «Формуле-2». Он считается главной молодой надеждой нашего автоспорта с отличными перспективами перейти в королевскую серию. Конечно, если позволят финансы.

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— Моему отцу огромное спасибо. Он в меня много инвестировал, особенно когда я был маленьким, — говорил Шварцман-младший в интервью «СЭ» в августе прошлого года. — Сейчас меня полностью поддерживает программа SMP Racing. В трудные минуты они меня поддерживали. Были моменты, когда опускались руки, и я думал — а хватит ли средств? А что я буду делать, если здесь не получится? Это же моя жизнь! Сейчас, конечно, это затраты, но если моя карьера сложится — а я в это верю — то в «Формуле-1» все поменяется местами.

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