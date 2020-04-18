Коронавирус унес жизнь отца надежды российского автоспорта
Скончался Михаил Шварцман — петербургский бизнесмен и отец пилота «Формулы-2» Роберта Шварцмана.
Скончался Михаил Шварцман — петербургский бизнесмен и отец пилота «Формулы-2» Роберта Шварцмана.
Сегодня стало известно о смерти от коронавируса отца петербургского автогонщика, чемпиона «Формулы-3» Роберта Шварцмана. 52-летний совладелец сетей цветочных магазинов «Цветоптторг» Михаил Шварцман был фанатом автогонок — именно он отдал Роберта в этот спорт и поддерживал все последние годы. Накануне Роберт опубликовал в соцсетях сообщение о болезни отца, но после его смерти удалил это видео.
— Он — самый близкий мне человек. Тот, кто всегда поддерживал меня в моей жизни и карьере, — говорил 20-летний автогонщик. — Я вижу много людей, которые гуляют по городу, не соблюдают правила и не переживают ни о чем. Некоторые даже считают, что вируса не существует. Но если вы верите мне, пожалуйста прислушайтесь: будьте дома со своей семьей, соблюдайте дистанцию, мойте руки и обезопасьте себя. Этот вирус не шутка! До того, как мой папа заразился, я тоже не особо серьезно воспринимал этот вирус, но после того, что случилось, я уже две недели не могу нормально жить.
— Мои искренние соболезнования, друг. Могу представить, сколько отец значил для тебя, он поддерживал тебя на треке и вне его. Мы были как семья. Я с тобой. Прощай, Михаил, — написал в Instagram друг семьи Роберта итальянец Лоренцо Трависанутто.
— Ушел из жизни Михаил Шварцман, отец нашего пилота Роберта Шварцмана, — говорится в сообщении команды
Крупнейший продавец цветов в
Доходы позволили хозяину цветочного бизнеса финансировать гоночную карьеру сына на ее начальном этапе. Михаил Шварцман купил для сына карт в Германии, и возил юного пилота на соревнования в Финляндию. С 8 лет Роберт жил и тренировался в Италии. В одном из интервью Михаил Шварцман готовил, что тратил на занятия сына картингом несколько сотен тысяч евро в год. Затем Роберт стал пилотом
В 2014 году молодой пилот дебютировал в итальянской «Формуле-4» и за несколько лет добрался в автогоночной иерархии до «Формулы-3», заняв несколько раз третьи места в других чемпионатах и выиграв серию Toyota Racing Series. В 2019 году Роберт стал чемпионом международной «Формулы-3», где выступал в одной команде с Миком Шумахером, сыном легендарного Михаэля Шумахера.
Сейчас Роберт является участником программ SMP Racing и входит в академию «Феррари». После отмены первых стартов нынешнего сезона выступал за скудерию в кибергонках. Сезон-2020 Роберт должен был провести в «Формуле-2». Он считается главной молодой надеждой нашего автоспорта с отличными перспективами перейти в королевскую серию. Конечно, если позволят финансы.
— Моему отцу огромное спасибо. Он в меня много инвестировал, особенно когда я был маленьким, — говорил