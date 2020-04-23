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16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вязович: «МАЗ-СПОРТавто» рассчитывает на участие в ралли «Шелковый путь»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Белорусская гоночная команда «МАЗ-СПОРТавто» рассчитывает принять участие в ралли-рейде «Шелковый путь» — 2020, но ждет решение организаторов гонки о ее проведении, заявил РИА Новости пилот и руководитель команды Сергей Вязович.

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Источник: Reuters

В марте стало известно, что этапы «Шелкового пути», которые должны были пройти по территории Казахстана и Китая, отменены в связи с распространением коронавируса. Ралли полностью пройдет по территории России в период со 2 по 11 июля. В 2020 году гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля, а финиширует в Казани 11 июля.

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«Мы рассчитываем не только на “Шелковый путь”, но и на этапы чемпионата России. Пока что от организаторов не получили информации ни об отмене соревнований, ни о том, что они состоятся. Все ждут развития ситуации. Если эти гонки состоятся, то мы обязательно будем участвовать», — сказал Вязович по телефону.

«Количество машин не увеличится, будем по-прежнему выступать в гонках тремя экипажами. Пока мы все, в том числе и спортивная команда, сосредоточены на том, чтобы завод как можно с меньшими финансовыми потерями прошел этот кризис. От этого будет зависеть, где и каким составом мы будем участвовать в будущем. По большому счету основное финансирование идет от МАЗа», — добавил он.

В среду «МАЗ-СПОРТавто» представил второй капотный грузовик команды. На ралли «Дакар» 2020 года экипаж Вязовича, выступая на подобном автомобиле, занял третье место в общем зачете. «На второй машине будет выступать Алексей Вишневский», — отметил Вязович.

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