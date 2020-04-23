Вязович: «МАЗ-СПОРТавто» рассчитывает на участие в ралли «Шелковый путь»
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Белорусская гоночная команда «МАЗ-СПОРТавто» рассчитывает принять участие в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Белорусская гоночная команда «МАЗ-СПОРТавто» рассчитывает принять участие в
В марте стало известно, что этапы «Шелкового пути», которые должны были пройти по территории Казахстана и Китая, отменены в связи с распространением коронавируса. Ралли полностью пройдет по территории России в период со 2 по 11 июля. В 2020 году гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля, а финиширует в Казани 11 июля.
«Мы рассчитываем не только на “Шелковый путь”, но и на этапы чемпионата России. Пока что от организаторов не получили информации ни об отмене соревнований, ни о том, что они состоятся. Все ждут развития ситуации. Если эти гонки состоятся, то мы обязательно будем участвовать», — сказал Вязович по телефону.
«Количество машин не увеличится, будем
В среду «МАЗ-СПОРТавто» представил второй капотный грузовик команды. На ралли «Дакар» 2020 года экипаж Вязовича, выступая на подобном автомобиле, занял третье место в общем зачете. «На второй машине будет выступать Алексей Вишневский», — отметил Вязович.