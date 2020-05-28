Ралли «Шелковый путь» отменили из-за коронавируса

«27 мая заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа ежегодного международного ралли “Шелковый путь” Д. Н. Чернышенко поддержал предложение Министерства спорта России и Российской Автомобильной Федерации об отмене соревнования в 2020 году, — говорится в сообщении. — Здоровье и безопасность всех, кто связан с организацией и проведением соревнования, остаются приоритетом. Международное ралли “Шелковый путь” — это проект транснационального масштаба, работа над которым не прекращается ни на минуту. Организаторы с оптимизмом смотрят в будущее и уже сейчас приступают к проработке нового издания ралли 2021».