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15:25 (мск), источник: Autosport.com.ru

Бюджет «КАМАЗ-мастер» сокращен

Корона-кризис отразился на финансировании 17-кратных победителей Дакара.

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18.0531.05
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Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин заявил, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, команде пришлось сократить план тренировок, подготовки и модернизации машин.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нам приходится принимать финансовые трудности наших партнеров и соглашаться с сокращением финансирования. Уже не один раз бюджет команды переверстан в кризис, сокращены многие направления деятельности в плане тренировок, подготовки техники и экипажей, модернизации автомобилей, — цитирует Чагина информационное агентство “Татар-информ”. — Нужно относиться с пониманием, что денег у спонсоров стало меньше. Пока идут переговоры на эту тему, какие-то итоги подводить сложно».

В конце прошлого года Чагин рассказал, что годовой бюджет «КАМАЗ-мастер» составляет 11 миллионов евро.

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