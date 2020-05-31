Бюджет «КАМАЗ-мастер» сокращен

«Нам приходится принимать финансовые трудности наших партнеров и соглашаться с сокращением финансирования. Уже не один раз бюджет команды переверстан в кризис, сокращены многие направления деятельности в плане тренировок, подготовки техники и экипажей, модернизации автомобилей, — цитирует Чагина информационное агентство “Татар-информ”. — Нужно относиться с пониманием, что денег у спонсоров стало меньше. Пока идут переговоры на эту тему, какие-то итоги подводить сложно».