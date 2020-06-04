Власти Нюрнберга не разрешают провести первый этап гоночной серии DTM
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Первый этап гоночной серии DTM в немецком Нюрнберге находится под угрозой срыва
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Первый этап гоночной серии DTM в немецком Нюрнберге находится под угрозой срыва
Изначально сезон планировалось начать в Бельгии
«Мы не можем предоставить разрешение DTM на проведение гонки на “Норисринге”, намеченной на
Отмечается, что даже при условии, что гонка состоится без зрителей, ее проведение исключено. Мэр Нюрнберга Маркус Кёниг подчеркнул, что он сожалеет о таком развитии событий и добавил, что с нетерпением ждет возвращения этапа серии DTM в 2021 году.