Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.06
Вердер
Айнтрахт Ф
03
Футбол. Зарубежный
5.06
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
5.06
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
6.06
Ислочь
Рух
Футбол. Зарубежный
6.06
РБ Лейпциг
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
24Формуле-1 70 лет
19:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Власти Нюрнберга не разрешают провести первый этап гоночной серии DTM

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Первый этап гоночной серии DTM в немецком Нюрнберге находится под угрозой срыва из-за запрета местных властей проводить в регионе крупные мероприятия до конца августа, сообщает TouringCarTimes.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 04.06
Инфицировано441 108+8 831
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
22.054.06
Скончалось5 384+169
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
22.054.06
Выздоровело204 623+8 666
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
22.054.06
Инфицировано6 570 362+126 064
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
22.054.06
Скончалось387 634+5 199
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
22.054.06
Выздоровело2 837 101+72 797
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
22.054.06
Источник: AP 2020

Изначально сезон планировалось начать в Бельгии 24—26 апреля, однако старт был перенесен из-за распространения коронавируса. В среду организаторы DTM опубликовали календарь на сезон-2020, в котором было запланировано 10 стартов: он должен начаться в Нюрнберге на трассе «Норисринг» 10—12 июля и завершиться на трассе «Хоккенхаймринг» рядом с городом Хоккенхайм (Германия) 6—8 ноября.

«Мы не можем предоставить разрешение DTM на проведение гонки на “Норисринге”, намеченной на 10—12 июля. Это связано с тем, что крупные мероприятия запрещены до 31 августа», — говорится в заявлении властей города.

Отмечается, что даже при условии, что гонка состоится без зрителей, ее проведение исключено. Мэр Нюрнберга Маркус Кёниг подчеркнул, что он сожалеет о таком развитии событий и добавил, что с нетерпением ждет возвращения этапа серии DTM в 2021 году.

 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Красотка из UFC вновь порадовала болельщиков горячим фото
Кто может быть недоволен новым календарем РПЛ?
Хоккейный ЦСКА еще на три года оставил тренера-чемпиона
Стал известен результат теста Алины Загитовой на коронавирус
Лучший тяжеловес РФ летит драться в США. В его победу не верят
Криштиану Роналду придумал способ бегать быстрее
Российский футболист раскрыл размер зарплаты и разозлил фанатов
Пьедестал позора. Как судьи унизили российских фигуристов на ОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь