Власти Нюрнберга не разрешают провести первый этап гоночной серии DTM

Источник: AP 2020

Изначально сезон планировалось начать в Бельгии 24—26 апреля , однако старт был перенесен из-за распространения коронавируса. В среду организаторы DTM опубликовали календарь на сезон-2020, в котором было запланировано 10 стартов: он должен начаться в Нюрнберге на трассе «Норисринг» 10—12 июля и завершиться на трассе «Хоккенхаймринг» рядом с городом Хоккенхайм (Германия) 6—8 ноября .

«Мы не можем предоставить разрешение DTM на проведение гонки на “Норисринге”, намеченной на 10—12 июля . Это связано с тем, что крупные мероприятия запрещены до 31 августа», — говорится в заявлении властей города.