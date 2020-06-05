Гонщица оставила автоспорт ради карьеры в порно
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Австралийская автогонщица Рене Грейси объявила о смене рода деятельности и уходе в порнобизнес, сообщает The Sun.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Австралийская автогонщица Рене Грейси объявила о смене рода деятельности и уходе в порнобизнес, сообщает The Sun.
По информации источника, пойти на столь неординарный шаг 25-летнюю австралийку заставила финансовая неудовлетворенность и потеря интереса к занятию гонками.
«С гонками ничего не получилось. Думаю, мне не хватало желания, и в
По словам девушки, работа в видео для взрослых приносит ей куда более существенный доход.
В среднем я зарабатываю по 2,5 тысячи долларов в день и через год закрою ипотеку, рассчитанную на 30 лет. Я не могла и мечтать о таких деньгах.
Грейси также призналась, что ее семья положительно восприняла новость о переходе на новую работу. «Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, что бы об этом ни думали другие. Верьте мне или нет, но моя мама все знает и поддерживает меня», — добавила австралийка.
Рене Грейси начала карьеру пилотессы в 18 лет. В 2015 году стала первой