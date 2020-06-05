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18:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гонщица оставила автоспорт ради карьеры в порно

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Австралийская автогонщица Рене Грейси объявила о смене рода деятельности и уходе в порнобизнес, сообщает The Sun.

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Источник: Instagram

По информации источника, пойти на столь неординарный шаг 25-летнюю австралийку заставила финансовая неудовлетворенность и потеря интереса к занятию гонками.

«С гонками ничего не получилось. Думаю, мне не хватало желания, и в какой-то момент я поняла, что не так хороша, как другие. Я старалась как могла, но с мечтой пришлось расстаться. Гонки больше не моя страсть», — сказала Грейси.

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По словам девушки, работа в видео для взрослых приносит ей куда более существенный доход.

В среднем я зарабатываю по 2,5 тысячи долларов в день и через год закрою ипотеку, рассчитанную на 30 лет. Я не могла и мечтать о таких деньгах.

Грейси также призналась, что ее семья положительно восприняла новость о переходе на новую работу. «Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, что бы об этом ни думали другие. Верьте мне или нет, но моя мама все знает и поддерживает меня», — добавила австралийка.

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Рене Грейси начала карьеру пилотессы в 18 лет. В 2015 году стала первой женщиной-пилотом с 2000 года, которая приняла участие в туринговой серии Supercars Dunlop Series, а чуть позже она приняла участие в легендарном австралийском марафоне «Батерст 1000». В 2017 году начала чемпионат SuperSeries2 (бывшая гоночная серия Данлоп) в команде Dragon Motor Sport, но по ходу сезона была заменена другим пилотом в связи с неудовлетворительными результатами, после чего девушка приняла решение уйти из автоспорта.

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