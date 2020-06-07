Скотт Диксон начал новый сезон IndyCar с победы
Пятикратный чемпион американской серии в доминирующем стиле выиграл гонку в Техасе.
Пятикратный чемпион американской серии в доминирующем стиле выиграл гонку в Техасе.
Пятикратный чемпион серии IndyCar Скотт Диксон выиграл первую гонку сезона-2020, которая прошла в субботу вечером на 1,5-мильном овале в Техасе.
Новозеландский гонщик доминировал по ходу большей части дистанции — он лидировал в общей сложности 157 из 200 кругов. В заключительной части гонки его главным соперником был напарник по Chip Ganassi Феликс Розенквист. Но буквально за 10 кругов до финиша швед разбил машину при обгоне кругового, спровоцировав выезд
Третье место занял двукратный и действующий чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден. Замкнули первую пятерку на финише Зак Вич из команды Andretti Autosport и Эд Карпентер, в этом году продолжающий выступать за собственный коллектив на овалах.
В закрытом режиме пройдет и второй этап, который состоится 4 июля на дорожной версии трассы в Индианаполисе.