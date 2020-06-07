Скотт Диксон начал новый сезон IndyCar с победы

Новозеландский гонщик доминировал по ходу большей части дистанции — он лидировал в общей сложности 157 из 200 кругов. В заключительной части гонки его главным соперником был напарник по Chip Ganassi Феликс Розенквист. Но буквально за 10 кругов до финиша швед разбил машину при обгоне кругового, спровоцировав выезд сейфти-кара. На рестарте за три круга до конца Диксон достаточно легко уехал от конкурентов во главе с Симоном Пажно и финишную черту пересек с отрывом 4,4 секунды. Для Диксона эта победа стала 47-й в карьере и четвертой на трассе в Форт-Уэрте.