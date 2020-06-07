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11:11 (мск), источник: Autosport.com.ru

Скотт Диксон начал новый сезон IndyCar с победы

Пятикратный чемпион американской серии в доминирующем стиле выиграл гонку в Техасе.

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Источник: AP 2020

Пятикратный чемпион серии IndyCar Скотт Диксон выиграл первую гонку сезона-2020, которая прошла в субботу вечером на 1,5-мильном овале в Техасе.

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Новозеландский гонщик доминировал по ходу большей части дистанции — он лидировал в общей сложности 157 из 200 кругов. В заключительной части гонки его главным соперником был напарник по Chip Ganassi Феликс Розенквист. Но буквально за 10 кругов до финиша швед разбил машину при обгоне кругового, спровоцировав выезд сейфти-кара. На рестарте за три круга до конца Диксон достаточно легко уехал от конкурентов во главе с Симоном Пажно и финишную черту пересек с отрывом 4,4 секунды. Для Диксона эта победа стала 47-й в карьере и четвертой на трассе в Форт-Уэрте.

Третье место занял двукратный и действующий чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден. Замкнули первую пятерку на финише Зак Вич из команды Andretti Autosport и Эд Карпентер, в этом году продолжающий выступать за собственный коллектив на овалах.

Как и все остальные спортивные соревнования на фоне пандемии коронавируса, гонка IndyCar в Техасе прошла при пустых трибунах.

В закрытом режиме пройдет и второй этап, который состоится 4 июля на дорожной версии трассы в Индианаполисе.

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