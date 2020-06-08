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15:42 (мск), источник: Autosport.com.ru

Гонщик NASCAR потерял сознание после финиша

Нескольким пилотам стало плохо после финиша гонки высшего дивизиона NASCAR в Атланте.

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Источник: AP 2020

500-мильный заезд на овале прошел при 30-градусной жаре и длился почти четыре часа, что физически вымотало гонщиков. По возвращении на пит-лейн финишировавший 14-м пилот Richard Petty Motorsports Бабба Уоллас вышел из машины и сразу сел на землю. Потом он, по собственному признанию, резко встал, из-за чего потерял сознание. На носилках его доставили в медицинский центр, но к вечеру уже выписали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в медицинский центр с обезвоживанием и подозрением на тепловой удар обратился Джош Беликки. Плохо себя чувствовал и Райан Ньюман, отказавшийся от интервью, но помощь медиков ему не потребовалась.

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