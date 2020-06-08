Гонщик NASCAR потерял сознание после финиша
Нескольким пилотам стало плохо после финиша гонки высшего дивизиона NASCAR в Атланте.
Нескольким пилотам стало плохо после финиша гонки высшего дивизиона NASCAR в Атланте.
500-мильный заезд на овале прошел при 30-градусной жаре и длился почти четыре часа, что физически вымотало гонщиков. По возвращении на
Также в медицинский центр с обезвоживанием и подозрением на тепловой удар обратился Джош Беликки. Плохо себя чувствовал и Райан Ньюман, отказавшийся от интервью, но помощь медиков ему не потребовалась.