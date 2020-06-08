Гонщик NASCAR потерял сознание после финиша

500-мильный заезд на овале прошел при 30-градусной жаре и длился почти четыре часа, что физически вымотало гонщиков. По возвращении на пит-лейн финишировавший 14-м пилот Richard Petty Motorsports Бабба Уоллас вышел из машины и сразу сел на землю. Потом он, по собственному признанию, резко встал, из-за чего потерял сознание. На носилках его доставили в медицинский центр, но к вечеру уже выписали.