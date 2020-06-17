Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIA утвердила календарь окончания сезона-2020 «Формулы Е»

Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила календарь окончания сезона-2020 «Формулы Е», который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте гонок.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Командам предстоит провести шесть гонок, все они пройдут на трассе в Берлине с 5 по 13 августа. В соответствии с правилами, установленными властями Германии, во время гонки на площадке смогут находиться не более тысячи человек, включая местный персонал и медицинские бригады, а представительство каждой из команд будет ограничено 20 сотрудниками. Соответственно, гонки пройдут без зрителей.

Перед гонками все пройдут обязательное тестирование на коронавирус, а также ежедневный осмотр на месте по прибытии на трассу. «Формула E» обязуется активно принуждать использовать маски для лица, соблюдать социальную дистанцию и ограничивать перемещение по рабочим зонам, которые будут разделены по необходимости использования для разных сотрудников.

Для каждой пары гонок, которые пройдут 5/6, 8/9 и 12/13 августа, будет сделана своя модификация трека, чтобы команды имели возможность использовать разные стратегии.

«Мы направляемся в Берлин, место, которое любят наши команды, гонщики и болельщики, чтобы провести девятидневный гоночный фестиваль с тремя двойными гонками, — сказал исполнительный директор “Формулы Е” Джейми Рейгл. — Я хотел бы поблагодарить FIA, наших производителей, команды и партнеров за их постоянную поддержку, город Берлин за их сотрудничество и гибкость и наших болельщиков за их терпение».

В марте из-за угрозы распространения коронавируса чемпионат «Формулы Е» был приостановлен на два месяца. На момент приостановки участники чемпионата провели пять гонок.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
«Бавария» — снова чемпион Германии! Восьмой раз подряд
Слуцкий оплатил дорогостоящую операцию известному тренеру
Назван лучший тренер в истории АПЛ, Венгер выше Моуринью
Контракт Ковальчука признан худшим в НХЛ за последние 10 лет
На вырост: как изменились футболисты РПЛ за время паузы (фото)
«Фиорентина» готова включить Симеоне в сделку по Азмуну
Англия вернулась! Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь