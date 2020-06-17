FIA утвердила календарь окончания сезона-2020 «Формулы Е»

Источник: Спорт РИА Новости

Командам предстоит провести шесть гонок, все они пройдут на трассе в Берлине с 5 по 13 августа. В соответствии с правилами, установленными властями Германии, во время гонки на площадке смогут находиться не более тысячи человек, включая местный персонал и медицинские бригады, а представительство каждой из команд будет ограничено 20 сотрудниками. Соответственно, гонки пройдут без зрителей.

Перед гонками все пройдут обязательное тестирование на коронавирус, а также ежедневный осмотр на месте по прибытии на трассу. «Формула E» обязуется активно принуждать использовать маски для лица, соблюдать социальную дистанцию и ограничивать перемещение по рабочим зонам, которые будут разделены по необходимости использования для разных сотрудников.

Для каждой пары гонок, которые пройдут 5/6, 8/9 и 12/13 августа, будет сделана своя модификация трека, чтобы команды имели возможность использовать разные стратегии.

«Мы направляемся в Берлин, место, которое любят наши команды, гонщики и болельщики, чтобы провести девятидневный гоночный фестиваль с тремя двойными гонками, — сказал исполнительный директор “Формулы Е” Джейми Рейгл. — Я хотел бы поблагодарить FIA, наших производителей, команды и партнеров за их постоянную поддержку, город Берлин за их сотрудничество и гибкость и наших болельщиков за их терпение».