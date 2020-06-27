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14:40 (мск), источник: Autosport.com.ru

Ушёл из жизни Эдгард Львович Линдгрен

26 июня не стало легендарного отечественного автогонщика.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне в возрасте 84 лет ушёл из жизни легендарный советский и российский гонщик, мастер спорта по мотокроссу и мастер спорта международного класса по автомобильному спорту Эдгард Львович Линдгрен.

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Для «копейки» пионеры барабанили на старт. Moscow Classic Grand Prix

Эдгард Львович посвятил гонкам более 50 лет своей жизни, начав выступать в мотокроссе в секции МВТУ им. Баумана в далёком 1955 году. В 1970-м начал работать инженером в лаборатории спортивных автомобилей МАДИ и сменил гоночное амплуа, перейдя в кольцевые гонки. В 1983 году, в возрасте 48 лет, выиграл чемпионат СССР в классе Формула Восток и Кубок Дружбы социалистических стран. Соперники по паддоку уважительно называли его «Дедом» — даже в солидном возрасте Эдгард Львович на равных боролся с более молодыми конкурентами.

В 1993, 1994 и 1995 годах становился чемпионом России, в 1998 году выиграл Кубок АСПАС. Преподавал на кафедре физического воспитания МАДИ. В последний раз Эдгард Линдгрен вышел на старт официальных соревнований в 2016 году в возрасте 79 лет, заняв второе место на этапе Moscow Classic Grand Prix.

Редакция AUTOSPORT.com.ru выражает соболезнования родным и близким Эдгарда Львовича.

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