Ушёл из жизни Эдгард Львович Линдгрен

Эдгард Львович посвятил гонкам более 50 лет своей жизни, начав выступать в мотокроссе в секции МВТУ им. Баумана в далёком 1955 году. В 1970-м начал работать инженером в лаборатории спортивных автомобилей МАДИ и сменил гоночное амплуа, перейдя в кольцевые гонки. В 1983 году, в возрасте 48 лет, выиграл чемпионат СССР в классе Формула Восток и Кубок Дружбы социалистических стран. Соперники по паддоку уважительно называли его «Дедом» — даже в солидном возрасте Эдгард Львович на равных боролся с более молодыми конкурентами.