Ушёл из жизни Эдгард Львович Линдгрен
26 июня не стало легендарного отечественного автогонщика.
26 июня не стало легендарного отечественного автогонщика.
Накануне в возрасте 84 лет ушёл из жизни легендарный советский и российский гонщик, мастер спорта по мотокроссу и мастер спорта международного класса по автомобильному спорту Эдгард Львович Линдгрен.
Эдгард Львович посвятил гонкам более 50 лет своей жизни, начав выступать в мотокроссе в секции МВТУ им. Баумана в далёком 1955 году. В 1970-м начал работать инженером в лаборатории спортивных автомобилей МАДИ и сменил гоночное амплуа, перейдя в кольцевые гонки. В 1983 году, в возрасте 48 лет, выиграл чемпионат СССР в классе Формула Восток и Кубок Дружбы социалистических стран. Соперники по паддоку уважительно называли его «Дедом» — даже в солидном возрасте Эдгард Львович на равных боролся с более молодыми конкурентами.
В 1993, 1994 и 1995 годах становился чемпионом России, в 1998 году выиграл Кубок АСПАС. Преподавал на кафедре физического воспитания МАДИ. В последний раз Эдгард Линдгрен вышел на старт официальных соревнований в 2016 году в возрасте 79 лет, заняв второе место на этапе Moscow Classic Grand Prix.
Редакция AUTOSPORT.com.ru выражает соболезнования родным и близким Эдгарда Львовича.