У семикратного чемпиона NASCAR диагностирован коронавирус
Джимми Джонсон вынужден пропустить как минимум ближайший этап серии.
Джимми Джонсон вынужден пропустить как минимум ближайший этап серии.
Семикратный победитель высшего дивизиона NASCAR Джимми Джонсон сдал положительный тест на коронавирус, сообщили вечером пятницы ведущие спортивные издания США.
Ранее коронавирусом заболела жена Джонсона Чандра — она сдала тест после того, как у неё проявились симптомы аллергии. У гонщика болезнь протекает бессимптомно.
Это означает, что Джонсон точно пропустит гонку «Брикьярд 400», которая пройдёт 5 июля на Indianapolis Motor Speedway. Команда Hendrick Motorsports уже анонсировала, что за рулём машины #48 в Индианаполисе выступит Джастин Алгайер.
«Здоровье и безопасность моих близких и сотрудников команды для меня важнее всего. Я не пропустил ни одной гонки за всю свою карьеру, и смотреть со стороны, когда я должен быть на трассе, будет очень сложно. Очень разочаровывающая ситуация, но когда я вернусь, буду готов бороться за победы и постараюсь обеспечить нам место в плей-офф», — приводит слова Джонсона RACER.
Джимми Джонсон проводит свой последний полный сезон в высшем дивизионе NASCAR, где дебютировал в 2002 году. За 18 лет Джонсон выступил в 663 гонках подряд (666 всего), одержав 83 победы.