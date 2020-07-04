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13:20 (мск), источник: Autosport.com.ru

У семикратного чемпиона NASCAR диагностирован коронавирус

Джимми Джонсон вынужден пропустить как минимум ближайший этап серии.

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Источник: AP 2020

Семикратный победитель высшего дивизиона NASCAR Джимми Джонсон сдал положительный тест на коронавирус, сообщили вечером пятницы ведущие спортивные издания США.

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Ранее коронавирусом заболела жена Джонсона Чандра — она сдала тест после того, как у неё проявились симптомы аллергии. У гонщика болезнь протекает бессимптомно.

Это означает, что Джонсон точно пропустит гонку «Брикьярд 400», которая пройдёт 5 июля на Indianapolis Motor Speedway. Команда Hendrick Motorsports уже анонсировала, что за рулём машины #48 в Индианаполисе выступит Джастин Алгайер.

«Здоровье и безопасность моих близких и сотрудников команды для меня важнее всего. Я не пропустил ни одной гонки за всю свою карьеру, и смотреть со стороны, когда я должен быть на трассе, будет очень сложно. Очень разочаровывающая ситуация, но когда я вернусь, буду готов бороться за победы и постараюсь обеспечить нам место в плей-офф», — приводит слова Джонсона RACER.

Джимми Джонсон проводит свой последний полный сезон в высшем дивизионе NASCAR, где дебютировал в 2002 году. За 18 лет Джонсон выступил в 663 гонках подряд (666 всего), одержав 83 победы.

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