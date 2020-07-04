У семикратного чемпиона NASCAR диагностирован коронавирус

«Здоровье и безопасность моих близких и сотрудников команды для меня важнее всего. Я не пропустил ни одной гонки за всю свою карьеру, и смотреть со стороны, когда я должен быть на трассе, будет очень сложно. Очень разочаровывающая ситуация, но когда я вернусь, буду готов бороться за победы и постараюсь обеспечить нам место в плей-офф», — приводит слова Джонсона RACER.