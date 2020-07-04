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14:11 (мск), источник: ТАСС

Австралиец Пиастри выиграл первую гонку этапа «Формулы-3» в Австрии

ТАСС, 4 июля. Австралийский пилот команды Prema Оскар Пиастри стал победителем первой гонки первого этапа гоночной серии «Формула-3», который проходит в Австрии.

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Источник: AP 2020

Второе место занял его партнер по команде американец Логан Сарджент, третьим стал австралиец Алекс Перрони из команды Campos.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, финишировал девятым. Во второй гонке, которая пройдет в воскресенье, он будет стартовать вторым.

В прошлом году чемпионом «Формулы-3» стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.

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