Австралиец Пиастри выиграл первую гонку этапа «Формулы-3» в Австрии

Источник: AP 2020

Второе место занял его партнер по команде американец Логан Сарджент, третьим стал австралиец Алекс Перрони из команды Campos.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, финишировал девятым. Во второй гонке, которая пройдет в воскресенье, он будет стартовать вторым.