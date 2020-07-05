Шварцман: В первой гонке сезона «Формулы-2» важно было набрать как можно больше очков

Источник: РИА "Новости"

Первый этап проходит в Австрии. Победу в первой гонке одержал британец Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi), вторым финишировал новозеландец Маркус Армстронг (ART).

«Третье место — очень хороший результат, которым я весьма доволен, — сказал Шварцман. — У нас получился хороший старт, я держался близко к лидерам, шел на пятой позиции. Команда решила провести пит-стоп чуть раньше, чем для ребят впереди пелотона, что могло сыграть мне на руку. К сожалению, произошла небольшая заминка с передним левым колесом, но так бывает, я не переживаю по этому поводу».

«После пит-стопа я оказался позади Армстронга, еще и на холодных шинах, и не зная, как они себя поведут, если начну слишком сильно атаковать. Затем я подобрался к Маркусу и попытался провести несколько маневров, но в тот момент наши шины не сильно отличались. Затем на трассе появилась машина безопасности, и когда она ушла, наше сражение продолжилось. Однако, поскольку это первая гонка, было гораздо важнее набрать как можно больше очков», — добавил российский пилот.