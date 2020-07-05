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09:04 (мск), источник: ТАСС

Шварцман: В первой гонке сезона «Формулы-2» важно было набрать как можно больше очков

ТАСС, 5 июля. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман остался доволен третьим местом в первой гонке первого этапа гоночной серии «Формула-2». Об этом он рассказал пресс-службе программы развития российского автоспорта SMP Racing, членом которой является.

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Источник: РИА "Новости"

Первый этап проходит в Австрии. Победу в первой гонке одержал британец Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi), вторым финишировал новозеландец Маркус Армстронг (ART).

«Третье место — очень хороший результат, которым я весьма доволен, — сказал Шварцман. — У нас получился хороший старт, я держался близко к лидерам, шел на пятой позиции. Команда решила провести пит-стоп чуть раньше, чем для ребят впереди пелотона, что могло сыграть мне на руку. К сожалению, произошла небольшая заминка с передним левым колесом, но так бывает, я не переживаю по этому поводу».

«После пит-стопа я оказался позади Армстронга, еще и на холодных шинах, и не зная, как они себя поведут, если начну слишком сильно атаковать. Затем я подобрался к Маркусу и попытался провести несколько маневров, но в тот момент наши шины не сильно отличались. Затем на трассе появилась машина безопасности, и когда она ушла, наше сражение продолжилось. Однако, поскольку это первая гонка, было гораздо важнее набрать как можно больше очков», — добавил российский пилот.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье. Шварцман проводит дебютный сезон в «Формуле-2». В прошлом году он стал чемпионом «Формулы-3». Россиянин является членом академии команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари».

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