Лиам Лоусон выиграл вторую гонку Ф3 на Ред Булл Ринге, Александр Смоляр — 7-й

Новозеландец, выступающий за команду Hitech GP, стартовал пятым, но уже на первом круге поднялся в топ-3. На пятом круге он обогнал Клемента Новалака, а на восьмом сломил сопротивление лидера Дэвида Бекмана. До 19-го круга Лоусон контролировал ход заезда, но затем на трассу из-за аварии Романа Штанека выехала машина безопасности и весь его отрыв сошел на нет.