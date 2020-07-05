Лиам Лоусон выиграл вторую гонку Ф3 на Ред Булл Ринге, Александр Смоляр — 7-й
Участник молодежной программы Red Bull одержал первую победу в международной Формуле-3.
Участник молодежной программы Red Bull одержал первую победу в международной Формуле-3.
Участник молодежной программы Red Bull Лиам Лоусон выиграл вторую гонку международной Формулы-3 на Ред Булл Ринге.
Новозеландец, выступающий за команду Hitech GP, стартовал пятым, но уже на первом круге поднялся в топ-3. На пятом круге он обогнал Клемента Новалака, а на восьмом сломил сопротивление лидера Дэвида Бекмана. До 19-го круга Лоусон контролировал ход заезда, но затем на трассу
На рестарте за два круга до конца гонки Лоусон удержал позади Роберта Версхора и финишную черту пересек на 0,4 секунды раньше бывшего юниора Red Bull. Третьим финишировал обладатель поула Новалак.
Российский гонщик Александр Смоляр на финише сдержал атаки победителя первой гонки Оскара Пиастри и занял седьмое место.