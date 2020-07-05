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12:49 (мск), источник: Autosport.com.ru

Лиам Лоусон выиграл вторую гонку Ф3 на Ред Булл Ринге, Александр Смоляр — 7-й

Участник молодежной программы Red Bull одержал первую победу в международной Формуле-3.

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Источник: AP 2020

Участник молодежной программы Red Bull Лиам Лоусон выиграл вторую гонку международной Формулы-3 на Ред Булл Ринге.

Новозеландец, выступающий за команду Hitech GP, стартовал пятым, но уже на первом круге поднялся в топ-3. На пятом круге он обогнал Клемента Новалака, а на восьмом сломил сопротивление лидера Дэвида Бекмана. До 19-го круга Лоусон контролировал ход заезда, но затем на трассу из-за аварии Романа Штанека выехала машина безопасности и весь его отрыв сошел на нет.

На рестарте за два круга до конца гонки Лоусон удержал позади Роберта Версхора и финишную черту пересек на 0,4 секунды раньше бывшего юниора Red Bull. Третьим финишировал обладатель поула Новалак.

Российский гонщик Александр Смоляр на финише сдержал атаки победителя первой гонки Оскара Пиастри и занял седьмое место.

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