Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Эйбар
Футбол. Зарубежный
5.07
Саутгемптон
Манчестер Сити
10
Футбол. Зарубежный
5.07
Наполи
Рома
21
Футбол. Зарубежный
5.07
Вильярреал
Барселона
14
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
18:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Извинился ли Уоллас за очередную выдумку?»: Трамп — о расистском скандале в NASCAR

Президент США Дональд Трамп дал свой комментарий расистскому скандалу в NASCAR с участием темнокожего пилоты Баббы Уолласа.

Наверх
Источник: Reuters

«Извинился ли Бабба Уоллас перед великолепными пилотами и официальными лицами NASCAR, который пришли к нему на помощь, поддержали и были готовы пожертвовать всем ради него, только для того, чтобы потом узнать, что всё это оказалось очередной выдумкой? Эта ситуация и решение по флагам Конфедерации привело к худшим рейтингам в истории серии!», — написал Дональд Трамп в своём «твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, перед гонкой в Алабаме в боксы темнокожего пилота Richard Petty Motorsports Баббы Уолласа якобы подбросили висельную петлю. Впоследствии выяснилось, что петля в боксах находилась ещё с октября 2019 года и использовалась для поднятия ворот гаража. При этом подчёркивается, что на тот момент никто не мог знать, что Уоллас займёт именно эти боксы летом 2020 года.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Артем Дзюба сравнил «Зенит» с «Ювентусом» и «Баварией»
Назначен главный арбитр матча «Спартак» — «Локомотив» в РПЛ
Споры по колено: как политические акции разобщают «Формулу-1»
СМИ: ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за €8 млн
В НХЛ возросло число случаев заражения коронавирусом
Пора домой. Семь россиян, которым нужно вернуться в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь