«Извинился ли Уоллас за очередную выдумку?»: Трамп — о расистском скандале в NASCAR

«Извинился ли Бабба Уоллас перед великолепными пилотами и официальными лицами NASCAR, который пришли к нему на помощь, поддержали и были готовы пожертвовать всем ради него, только для того, чтобы потом узнать, что всё это оказалось очередной выдумкой? Эта ситуация и решение по флагам Конфедерации привело к худшим рейтингам в истории серии!», — написал Дональд Трамп в своём «твиттере».