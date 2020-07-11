Датчанин Вести выиграл первую гонку этапа «Формулы-3» в Австрии, остановленную из-за дождя

Гонка была остановлена на 14-м круге из 24 из-за сильного дождя. Второе место занял немец Лирим Цендели (Trident), третьим стал его соотечественник и партнер по команде Давид Бекманн. Поскольку гонщики не преодолели полную дистанцию, то им будет начислена половина очков.