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14:06 (мск), источник: ТАСС

Датчанин Вести выиграл первую гонку этапа «Формулы-3» в Австрии, остановленную из-за дождя

ТАСС, 11 июля. Датский пилот команды Prema Фредерик Вести стал победителем первой гонки второго этапа гоночной серии «Формула-3», который проходит в Австрии.

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Гонка была остановлена на 14-м круге из 24 из-за сильного дождя. Второе место занял немец Лирим Цендели (Trident), третьим стал его соотечественник и партнер по команде Давид Бекманн. Поскольку гонщики не преодолели полную дистанцию, то им будет начислена половина очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, сошел с дистанции на пятом круге. Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

В прошлом году чемпионом «Формулы-3» стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.

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