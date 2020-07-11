Датчанин Вести выиграл первую гонку этапа «Формулы-3» в Австрии, остановленную из-за дождя
ТАСС, 11 июля. Датский пилот команды Prema Фредерик Вести стал победителем первой гонки второго этапа гоночной серии «Формула-3», который проходит в Австрии.
ТАСС, 11 июля. Датский пилот команды Prema Фредерик Вести стал победителем первой гонки второго этапа гоночной серии «Формула-3», который проходит в Австрии.
Гонка была остановлена на 14-м круге из 24
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, сошел с дистанции на пятом круге. Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.
В прошлом году чемпионом «Формулы-3» стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.