Датчанин Лундгор выиграл вторую гонку этапа «Формулы-2» в Австрии

Вторым финишировал британец Дэн Тиктум из команды DAMS, тройку лучших замкнул новозеландец Маркус Армстронг из ART.

Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) закончил гонку восьмым, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) финишировал на 16-м месте.

Победитель первой гонки пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, сошел с дистанции на первом круге после разворота. Партнер Шварцмана по команде и сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер сошел на 13-м круге из-за технических проблем.

После двух этапов в личном зачете лидирует Шварцман, в активе которого 48 очков. Вторым идет Лундгор (43), третьим — британец Каллум Айлотт из UNI-Virtuosi (43). Мазепин располагается на 15-й позиции с одним баллом, в активе Маркелова нет набранных очков.

Следующий этап «Формулы-2» пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.