Новичок Формулы 3 Тео Пуршер выиграл вторую гонку на Ред Булл Ринге

Пилот ART Grand Prix Тео Пуршер одержал первую победу в международной Формуле 3, выиграв воскресный спринт на Ред Булл Ринге после столкновения конкурентов.
16-летний французский пилот стартовал вторым и на старте опередил обладателя реверсивного поула Джейка Хьюза. Лидировал Пуршер недолго — на третьем круге его обогнали Хьюз и пилот MP Motorsport Лиам Лоусон. Контратаковать он не смог, и всё шло к тому, что победу между собой разыграют Хьюз и Лоусон. Англичанин и новозеландец несколько раз менялись позициями, и в конечном итоге столкнулись за три круга до финиша и выбыли из гонки.
Пуршер вернулся на первое место, сохранил лидерство на рестарте и выиграл свою четвертую по счету гонку международной Формулы 3. В трех предыдущих стартах лучшим достижением действующего чемпиона немецкой Ф4 было девятое место. На подиуме вместе с французским гонщиком финишировали Логан Сарджент и Дэвид Бекман.
Россиянин Александр Смоляр занял 21-е место после разворота из-за контакта с Софией Флёрш.
Поз. Пилот Команда Время Отст. Круги 1. Тео Пуршер ART Grand Prix 38.25,185 24 2. Логан Сарджент Prema Racing 38.25,649 0,464 24 3. Давид Бекманн Trident 38.25,859 0,674 24 4. Ричард Версхор MP Motorsport 38.26,287 1,102 24 5. Оскар Пиастри Prema Racing 38.26,990 1,805 24 6. Оливер Колдуэлл Trident 38.27,061 1,876 24 7. Макс Фьютрел Hitech Grand Prix 38.27,382 2,197 24 8. Фредерик Вести Prema Racing 38.27,779 2,594 24 9. Себастьян Фернандес ART Grand Prix 38.28,202 3,017 24 10. Лирим Зендели Trident 38.28,509 3,324 24 11. Алекс Перони Campos Racing 38.28,847 3,662 24 12. Деннис Хаугер Hitech Grand Prix 38.29,153 3,968 24 13. Энцо Фиттипальди HWA Racelab 38.29,448 4,263 24 14. Игор Фрага Charouz Racing System 38.29,725 4,540 24 15. Энам Ахмед Carlin Buzz Racing 38.30,583 5,398 24 16. Бент Вискаал MP Motorsport 38.30,971 5,786 24 17. Давид Шумахер Charouz Racing System 38.31,597 6,412 24 18. Роман Станек Charouz Racing System 38.31,777 6,592 24 19. Лукас Дюннер MP Motorsport 38.33,564 8,379 24 20. Джек Дуэн HWA Racelab 38.33,773 8,588 24 21. Александр Смоляр ART Grand Prix 38.34,109 8,924 24 22. Алессио Деледда Campos Racing 38.34,921 9,736 24 23. Федерико Малвестити Jenzer Motorsport 38.35,196 10,011 24 24. Калан Уильямс Jenzer Motorsport 38.36,527 11,342 24 25. Клемент Новалак Carlin Buzz Racing 38.41,493 23 Не классифицированы: Лиам Лоусон Hitech Grand Prix 30.49,606 20 Джейк Хьюз HWA Racelab 30.50,131 20 Камерон Дас Carlin Buzz Racing 29.40,176 19 София Флёрш Campos Racing 14.01,308 10 Маттео Наннини Jenzer Motorsport 39.16,143 7.