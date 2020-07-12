Новичок Формулы 3 Тео Пуршер выиграл вторую гонку на Ред Булл Ринге

16-летний французский пилот стартовал вторым и на старте опередил обладателя реверсивного поула Джейка Хьюза. Лидировал Пуршер недолго — на третьем круге его обогнали Хьюз и пилот MP Motorsport Лиам Лоусон. Контратаковать он не смог, и всё шло к тому, что победу между собой разыграют Хьюз и Лоусон. Англичанин и новозеландец несколько раз менялись позициями, и в конечном итоге столкнулись за три круга до финиша и выбыли из гонки.