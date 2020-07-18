Тео Пуршер выиграл первую гонку Ф3 на Хунгароринге, Александр Смоляр сошел

С поула стартовал российский новичок Ф3 Александр Смоляр. Но, увы, гонка для россиянина закончилась уже в первом повороте — стартовавший вместе с ним с первого ряда Логан Сарджент потерял управление и врезался в машину пилота SMP Racing. В лидеры вышел Тео Пуршер, а на трассу выехал сейфти-кар.

После рестарта гонка недолго продолжалась в боевом режиме. В начале пятого круга загорелся двигатель на машине Лиама Лоусона, но новозеландец продолжил движение и залил маслом траекторию в нескольких поворотах, что привело к развороту Себастьяна Фернандеса. В результате гонка была остановлена красным флагом, чтобы маршалы смогли почистить асфальт.