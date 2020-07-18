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13:21 (мск), источник: Autosport.com.ru

Тео Пуршер выиграл первую гонку Ф3 на Хунгароринге, Александр Смоляр сошел

Французский пилот ART Grand Prix одержал вторую победу подряд после успеха на Ред Булл Ринге в прошлое воскресенье.

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Пилот ART Grand Prix Тео Пуршер одержал вторую победу подряд в Международной Формуле 3, выиграв хаотичную первую гонку на Хунгароринге.

С поула стартовал российский новичок Ф3 Александр Смоляр. Но, увы, гонка для россиянина закончилась уже в первом повороте — стартовавший вместе с ним с первого ряда Логан Сарджент потерял управление и врезался в машину пилота SMP Racing. В лидеры вышел Тео Пуршер, а на трассу выехал сейфти-кар.

После рестарта гонка недолго продолжалась в боевом режиме. В начале пятого круга загорелся двигатель на машине Лиама Лоусона, но новозеландец продолжил движение и залил маслом траекторию в нескольких поворотах, что привело к развороту Себастьяна Фернандеса. В результате гонка была остановлена красным флагом, чтобы маршалы смогли почистить асфальт.

Заезд возобновился спустя 20 минут. Пуршер сохранил лидерство на старте и сразу начал отрываться от Оскара Пиастри. За пять первых кругов француз оторвался на пять секунд, а к финишу и увеличил свое преимущество до 12,1 секунды. Пиастри, в свою очередь, отстоял второе место в борьбе с Сарджентом, машина которого не пострадала в инциденте со Смоляром. Сарджент стал третьим и избежал какого-либо наказания — инцидент в первом повороте оставлен без последствий. Замкнули первую пятерку на финише Бент Вискаал и Ричард Версхор, которые боролись между собой до последнего круга и в итоге обменялись позициями.

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