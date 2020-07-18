Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии

Источник: ИТАР-ТАСС

Россиянин стартовал 11-м, но уже на первом круге вышел на шестое место. При этом Шварцман стартовал на жестких шинах, в отличие от остальных гонщиков из первой десятки, а заканчивал гонку на мягких. После обязательного пит-стопа он вернулся на трассу четвертым и в течение двух кругов прошел трех соперников. Эта победа стала для Шварцмана второй в нынешнем сезоне, он возглавляет личный зачет.

Второе место занял россиянин Никита Мазепин из команды Hitech GP, который стартовал 16-м и использовал ту же шинную тактику, что и Шварцман. Третьим стал партнер Шварцмана по команде и сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Россиянин Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) сошел с дистанции на четвертом круге в результате аварии.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.