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19:29 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии

ТАСС, 18 июля. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, стал победителем первой гонки третьего этапа серии «Формула-2», который проходит в Венгрии.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Россиянин стартовал 11-м, но уже на первом круге вышел на шестое место. При этом Шварцман стартовал на жестких шинах, в отличие от остальных гонщиков из первой десятки, а заканчивал гонку на мягких. После обязательного пит-стопа он вернулся на трассу четвертым и в течение двух кругов прошел трех соперников. Эта победа стала для Шварцмана второй в нынешнем сезоне, он возглавляет личный зачет.

Второе место занял россиянин Никита Мазепин из команды Hitech GP, который стартовал 16-м и использовал ту же шинную тактику, что и Шварцман. Третьим стал партнер Шварцмана по команде и сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Россиянин Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) сошел с дистанции на четвертом круге в результате аварии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Шварцман, который также является членом академии команды «Формулы-1» «Феррари», проводит первый сезон в «Формуле-2», в прошлом сезоне он стал чемпионом «Формулы-3». Для Мазепина текущий сезон в «Формуле-2» второй в карьере, для Маркелова — седьмой.

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