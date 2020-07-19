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12:59 (мск), источник: Autosport.com.ru

Бекманн выиграл гонку Ф3 после двойного штрафа Вискаала, Смоляр отыграл 20 мест

Российский гонщик заработал четыре очка в свой 19-й день рождения.

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Гонщик Trident Дэвид Бекманн одержал победу в воскресной гонке Формулы 3 благодаря двойному штрафу Бента Вискаала, который увидел клетчатый флаг первым, но в итоге не попал даже в десятку по итогам гонки.

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На первых кругах в сражении за лидерство норвежец Деннис Хаугер оказался сильнее Бекманна, который стартовал с реверсивного поула. Тем временем гонщик MP Motorsport Бент Вискаал потерял несколько позиций и на третьем круге в борьбе с гонщиком программы Red Bull Игором Фрагой развернул его, получив затем пятисекундный штраф.

Во время загрузки произошла ошибка.

На восьмом круге Лиам Лоусон остановился в первом повороте — повторились проблемы с мотором, которые стоили ему финиша в субботней гонке. После рестарта Вискаалу удалось взвинтить темп и выйти в лидеры к 13-му кругу. Голландец создал 6,5-секундный отрыв, но затем получил ещё один штраф за обгон Логана Саржанта за пределами трассы. А появление машины безопасности за два круга до клетчатого флага из-за аварии Мальвестити поставило крест на его надеждах на очки.

В итоге победителем гонки, которая финишировала за сейфти-каром, оказался Дэвид Бекманн, который смог вернуть себе лидерство за несколько кругов до конца. Деннис Хаугер стал лишь третьим, пропустив вперёд Оскара Пиастри. Логан Саржент и Ричард Версхор замкнули топ-5. Тео Пуршер стал шестым, а седьмое место взял и четыре очка набрал россиянин Александр Смоляр, которому после схода в субботу удалось совершить прорыв с 27-го места. Себастиан Фернандес, Энцо Фиттипальди и Алекс Перони замкнули очковую зону.

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