Лука Гьотто выиграл шинную концовку гонки Ф2, Шварцман и Мазепин в очках
Опытный итальянец выиграл спринт на Хунгароринге.
Опытный итальянец выиграл спринт на Хунгароринге.
Итальянский гонщик Лука Гьотто принёс
Воскресная гонка Формулы 2 традиционно проходит без обязательного
Третью позицию занял Мик Шумахер, проигравший 11 секунд победителю гонки. Герои субботней гонки Роберт Шварцман и Никита Мазепин стали четвёртым и пятым, активно боролись по ходу заезда с соперниками и между собой — один из эпизодов их сражения даже попал под расследование стюардов, к счастью, без последствий.
Луи Делетраз стартовал на шинах Soft и претендовал на подиум, но на более жёсткой резине потерял темп и опустился на шестое место. Джехан Дарувала и Гуань Ю Чжоу замкнули очковую зону.