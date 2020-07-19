Лука Гьотто выиграл шинную концовку гонки Ф2, Шварцман и Мазепин в очках

Источник: РИА "Новости"

Итальянский гонщик Лука Гьотто принёс команде-новичку Формулы 2 Hitech GP первую победу во второй гонке на Хунгароринге. Гьотто единственным из всего пелотона сумел правильно распорядиться шинами Medium и сберечь их на всю дистанцию гонки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0cd508ec7b0371c00a5" data-vnd="d0cd508ec7b0371c00a5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0cd508ec7b0371c00a5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Воскресная гонка Формулы 2 традиционно проходит без обязательного пит-стопа, однако из-за абразивного асфальта Хунгароринга почти всем гонщикам пришлось сменить шины по ходу дистанции — слишком сильно изнашивались шины Medium. В итоге всего двум гонщикам удалось обойтись без пит-стопа: Луке Гьотто и Джулиано Алези. Последний долго шёл вторым, но провалился на заключительных кругах на десятое место. А вот опытнейший Гьотто сумел сохранить шины до конца дистанции и финишировал в 0,4 секунды впереди Каллума Илотта, который благодаря гигантской разнице в темпе отыграл 25 секунд отставания меньше чем за десять кругов.

Третью позицию занял Мик Шумахер, проигравший 11 секунд победителю гонки. Герои субботней гонки Роберт Шварцман и Никита Мазепин стали четвёртым и пятым, активно боролись по ходу заезда с соперниками и между собой — один из эпизодов их сражения даже попал под расследование стюардов, к счастью, без последствий.

Ещё один россиянин в пелотоне Артём Маркелов финишировал 14-м.