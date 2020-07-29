Гоночный этап «Формулы-2» пройдет в Сочи в рамках Гран-при России «Ф-1»
Этап гоночной серии «Формула-2» пройдет в России на «Сочи Автодром», сообщается в
Этап гоночной серии «Формула-2» пройдет в России на «Сочи Автодром», сообщается в
Гонка состоится в рамках
«Решение о подтверждении гонки поддержки “Формулы-2” на
«Мы рады вернуться на “Сочи Автодром” для проведения десятого этапа сезона “Ф-2” 2020 года — мероприятия, которое всегда очень хорошо организовано. Расположенная в самом сердце Олимпийского парка трасса всегда дарит нам отличные гонки. Я с нетерпением жду того момента, когда снова увижу сражения наших пилотов на этом треке и болельщиков, наслаждающихся шоу», — добавил исполнительный директор «Формулы-2» Бруно Мишель.