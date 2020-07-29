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12:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гоночный этап «Формулы-2» пройдет в Сочи в рамках Гран-при России «Ф-1»

Этап гоночной серии «Формула-2» пройдет в России на «Сочи Автодром», сообщается в пресс-релизе АНО «Росгонки».

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Источник: Спорт РИА Новости

Гонка состоится в рамках уик-энда Гран-при России «Формулы-1» 24—27 сентября. На данный момент календарь «Формулы-2» состоит из девяти этапов, российский этап станет десятым в сезоне.

«Решение о подтверждении гонки поддержки “Формулы-2” на Гран-при  России было весьма непростым вызовом. Вместе с тем мы не могли разочаровать наших болельщиков, ведь в этой серии принимают участие три талантливых российских пилота: Роберт Шварцман, Артем Маркелов и Никита Мазепин. Теперь зрители смогут поддерживать Даниила Квята в “Формуле-1”, отечественных представителей “Ф-2”, а значит, спортивная программа российского этапа будет яркой и захватывающей», — сказал генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов.

«Мы рады вернуться на “Сочи Автодром” для проведения десятого этапа сезона “Ф-2” 2020 года — мероприятия, которое всегда очень хорошо организовано. Расположенная в самом сердце Олимпийского парка трасса всегда дарит нам отличные гонки. Я с нетерпением жду того момента, когда снова увижу сражения наших пилотов на этом треке и болельщиков, наслаждающихся шоу», — добавил исполнительный директор «Формулы-2» Бруно Мишель.

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