Гоночный этап «Формулы-2» пройдет в Сочи в рамках Гран-при России «Ф-1»

Источник: Спорт РИА Новости

Гонка состоится в рамках уик-энда Гран-при России «Формулы-1» 24—27 сентября . На данный момент календарь «Формулы-2» состоит из девяти этапов, российский этап станет десятым в сезоне.

«Решение о подтверждении гонки поддержки “Формулы-2” на Гран-при России было весьма непростым вызовом. Вместе с тем мы не могли разочаровать наших болельщиков, ведь в этой серии принимают участие три талантливых российских пилота: Роберт Шварцман, Артем Маркелов и Никита Мазепин. Теперь зрители смогут поддерживать Даниила Квята в “Формуле-1”, отечественных представителей “Ф-2”, а значит, спортивная программа российского этапа будет яркой и захватывающей», — сказал генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов.