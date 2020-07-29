Шварцман уже выстрелил. Ещё 4 перспективных гонщика из России, за которыми пора следить
Самое время запомнить четыре фамилии и потом хвастаться друзьям.
Самое время запомнить четыре фамилии и потом хвастаться друзьям.
Приятно, что в этом году у российских поклонников гонок проснулся интерес не только к Формуле-1, но и к другим сериям. В первую очередь речь идёт о Формуле-2, где Роберт Шварцман дебютировал так успешно, что лидирует в общем зачёте после первых трёх этапов. Про Роберта мы уже пишем много и часто. Хорошо знают читатели «Чемпионата» и других россиян, выступающих в Ф-2 — Артёма Маркелова и Никиту Мазепина. Так что сегодня мы расскажем о других российских гонщиках, на которых самое время обратить внимание.
Пилот программы «СМП Рейсинг», скорее всего, знаком читателям лучше всех из сегодняшней четвёрки — после яркого выступления на третьем этапе Формулы-3 в Венгрии. В дождевой квалификации Смоляр красиво взял поул, но на старте первой гонки его выбил допустивший грубую ошибку на торможении Логан Сарджент — удивительно, что за свой манёвр американец не получил никакого штрафа. Ну, а россиянин
Будем честны: пока Смоляр не производит впечатления будущей суперзвезды, как это было у Квята и Шварцмана, но если Александр и дальше будет выступать так, как в квалификации в Венгрии, то очень быстро заставит изменить о себе мнение. В любом случае, за выступлениями россиянина точно стоит пристально наблюдать.
В 2020-м легко Белову не будет: в Еврокубке он выступает не за самую сильную команду M2 Competition (а даже в моносерии фактор команды ну очень важен), к тому же в одиночку — инженерам всегда легче работать с данными от
Успешный российский картингист (и тоже участник программы «СМП Рейсинг») в этом году переходит из картинга в «формулы». В эти выходные 15-летний Смаль дебютирует в немецкой Формуле-4, чей первый этап пройдёт на автодроме «Лаузицринг». Среди соперников член Академии «Феррари» Дино Беганович, сын
Картинг Кирилл покидает с солидным багажом: огромный опыт выступлений в международных чемпионатах, победы и призовые места… Например, совсем недавно Смаль стал бронзовым призёром WSK Champions Cup в классе ОК. Специалисты давно следят за Кириллом — теперь посмотрим, как он поедет в «формулах».
В нашем списке это единственный пилот, который ещё не перешёл в «формулы». Никите 14 лет, так что, согласно правилам, пересесть из карта в гоночный болид он сможет только в сезоне-2021, когда получит право выступать в Формуле-4. Пока же Бедрин поражает экспертов мощнейшими выступлениями в картинге — например, совсем недавно он стал первым российским чемпионом международной картинговой серии WSK Super Master Series во взрослом классе ОК. Достижение, поверьте, действительно серьёзное — и недаром о Бедрине уже давно говорят как о самом перспективном российском гонщике чуть ли не за всю историю —
Правда, надо оговориться. Своих блестящих результатов Бедрин добивается в картинге, но нет никаких гарантий, что Никита без проблем перейдёт в «формулы». Например, десять лет назад в схожем стиле всех в картинге рвал Ник де Врис, которого быстро подписал «Макларен», но вот в «формулах» у голландца не слишком заладилось: в Еврокубке «Рено» он выиграл лишь на третий год, столько же понадобилось и для победы в Формуле-2. То есть вместо суперзвезды мы получили просто сильного пилота, который сейчас гоняет за «Мерседес», но в
Выходит, теоретически россиянина может подписать «Ред Булл» или
Евгений Кустов