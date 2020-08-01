Никита Мазепин одержал первую победу в гоночной серии «Формула-2»
ТАСС, 1 августа. Российский пилот команды Hitech GP Никита Мазепин выиграл первую гонку британского этапа «Формулы-2». Для Мазепина эта победа стала дебютной в гоночной серии.
ТАСС, 1 августа. Российский пилот команды Hitech GP Никита Мазепин выиграл первую гонку британского этапа «Формулы-2». Для Мазепина эта победа стала дебютной в гоночной серии.
Вторым финишную черту пересек китаец Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi), третьим стал японец Юки Цунода из Carlin.
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за Prema, финишировал 14-м. Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) занял 18-е место.
Вторая гонка британского этапа «Формулы-2» пройдет в воскресенье.