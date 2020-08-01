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19:56 (мск), источник: ТАСС

Никита Мазепин одержал первую победу в гоночной серии «Формула-2»

ТАСС, 1 августа. Российский пилот команды Hitech GP Никита Мазепин выиграл первую гонку британского этапа «Формулы-2». Для Мазепина эта победа стала дебютной в гоночной серии.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Вторым финишную черту пересек китаец Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi), третьим стал японец Юки Цунода из Carlin.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за Prema, финишировал 14-м. Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) занял 18-е место.

Вторая гонка британского этапа «Формулы-2» пройдет в воскресенье.

Во время загрузки произошла ошибка.
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