Александр Смоляр одержал первую победу в Международной Формуле-3
Второй день подряд на подиуме в Сильверстоуне прозвучал российский гимн.
Второй день подряд на подиуме в Сильверстоуне прозвучал российский гимн.
Гонщик SMP Racing Александр Смоляр одержал свою первую победу в Международной Формуле-3, выиграв спринт в Сильверстоуне.
18-летний россиянин, финишировавший в субботу десятым, стартовал с реверсивного поула и сохранил лидерство в первом повороте. На первых кругах он сумел создать небольшой задел, но выезд машины безопасности на шестом круге свел на нет все его преимущество.
После рестарта на девятом круге и всю оставшуюся часть дистанции Смоляр находился под прессингом со стороны Дэвида Бекмана. Несколько раз немец был близок к обгону, но Александр отбил все атаки и финишировал первым.
Александр Смоляр стал вторым российским гонщиком, победившим в Сильверстоуне в эти выходные. В субботу гонку Формулы-2 выиграл Никита Мазепин.