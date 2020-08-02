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13:33 (мск), источник: Autosport.com.ru

Александр Смоляр одержал первую победу в Международной Формуле-3

Второй день подряд на подиуме в Сильверстоуне прозвучал российский гимн.

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Гонщик SMP Racing Александр Смоляр одержал свою первую победу в Международной Формуле-3, выиграв спринт в Сильверстоуне.

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18-летний россиянин, финишировавший в субботу десятым, стартовал с реверсивного поула и сохранил лидерство в первом повороте. На первых кругах он сумел создать небольшой задел, но выезд машины безопасности на шестом круге свел на нет все его преимущество.

После рестарта на девятом круге и всю оставшуюся часть дистанции Смоляр находился под прессингом со стороны Дэвида Бекмана. Несколько раз немец был близок к обгону, но Александр отбил все атаки и финишировал первым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Смоляр стал вторым российским гонщиком, победившим в Сильверстоуне в эти выходные. В субботу гонку Формулы-2 выиграл Никита Мазепин.

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