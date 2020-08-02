Дэн Тиктум выиграл спринт Формулы-2 в Сильверстоуне

Бывший участник молодежной программы Red Bull Дэн Тиктум открыл счет победам в Формуле-2, выиграв воскресный спринт в Сильверстоуне.

Британский гонщик DAMS стартовал с реверсивного поула и лидировал с первого до последнего круга. Последние три круга, правда, получились для него непростыми. Благодаря выезду машины безопасности его ближайший соперник Кристиан Лундгор подобрался на дистанцию атаки, но до прямой борьбы не дошло, а сам Тиктум не допустил ошибок и остался впереди до клетчатого флага.

Лундгор финишировал вторым, а третье место занял Луис Делетраз. Четвертым гонку закончил Джехан Дарувала, тогда как замкнул первую пятерку победитель субботней гонки Никита Мазепин.

Вновь без очков остался лидер чемпионат Роберт Шварцман. В конце гонки россиянин, стартовавший 14-м, поднялся в топ-10. Но заминка команды Prema на пит-стопе во время сейфти-кара отбросила его обратно за пределы первой десятки. В итоге Роберт стал 13-м. Тем не менее благодаря развороту и сходу Каллума Илотта он остался во главе чемпионата с 83 очками. Илотт второй — 72 очка, Лундгор третий — 69, Мазепин четвертый — 58.