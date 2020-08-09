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13:00 (мск), источник: Autosport.com.ru

Бент Вискал выиграл спринт Формулы-3 в Сильверстоуне

Голландский пилот в последнем повороте обогнал Лирима Цендели, лидировавшего всю гонку.

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Голландский пилот Бент Вискал одержал первую победу в Международной Формуле-3, выиграв воскресный спринт на Сильверстоуне.

Гонщик MP Motorsport стартовал третьим, но сразу обогнал обладателя поула Бена Барникота, провалившего старт. Все следующие 19 кругов он провел позади Лирима Цендели. Но на финальном круге он опередил немца. Цендели контратаковал, и завязалась борьба, которая продолжалась вплоть до последнего поворота. В последнем повороте по внешней траектории Вискал вышел вперед и первым пересек финишную черту.

Третьим стал победитель двух гонок в сезоне-2020 Тео Пуршер. Замкнули топ-5 Дэвид Бекманн и Лиам Лоусон.

Российский гонщик Александр Смоляр после контакта с Алексом Перони и последующего прокола колеса финишировал 15-м.

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