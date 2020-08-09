Бент Вискал выиграл спринт Формулы-3 в Сильверстоуне

Гонщик MP Motorsport стартовал третьим, но сразу обогнал обладателя поула Бена Барникота, провалившего старт. Все следующие 19 кругов он провел позади Лирима Цендели. Но на финальном круге он опередил немца. Цендели контратаковал, и завязалась борьба, которая продолжалась вплоть до последнего поворота. В последнем повороте по внешней траектории Вискал вышел вперед и первым пересек финишную черту.