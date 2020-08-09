Цунода выиграл спринт Формулы-2 после столкновения Шварцмана и Шумахера

Шварцман стартовал с реверсивного поула и лидировал большую часть дистанции. Но на последних кругах он потерял темп из-за износа шин и оказался под прессингом со стороны напарника по Prema Мика Шумахера. На 19-м круге немец атаковал, Роберт пытался контратаковать, и в результате напарники столкнулись. Шварцман попытался доехать до финиша со сломанным передним антикрылом и какое-то время даже оставался в топ-3, но в конце концов откатился на 13-е место.