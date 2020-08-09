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14:05 (мск), источник: Autosport.com.ru

Цунода выиграл спринт Формулы-2 после столкновения Шварцмана и Шумахера

Юниор Red Bull-Honda одержал первую победу, Каллум Илотт упрочил лидерство в чемпионате.

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Источник: РИА "Новости"

Участник молодежной программы Red Bull Юки Цунода выиграл драматичный спринт Формулы-2 в Сильверстоуне, тогда как Роберт Шварцман вновь остался без очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шварцман стартовал с реверсивного поула и лидировал большую часть дистанции. Но на последних кругах он потерял темп из-за износа шин и оказался под прессингом со стороны напарника по Prema Мика Шумахера. На 19-м круге немец атаковал, Роберт пытался контратаковать, и в результате напарники столкнулись. Шварцман попытался доехать до финиша со сломанным передним антикрылом и какое-то время даже оставался в топ-3, но в конце концов откатился на 13-е место.

На первое место после столкновения пилотов Prema вышел Юки Цунода. Японский гонщик без особых затруднений удержался впереди и одержал свою первую победу в Формуле 2. Шумахер остался вторым, а третьим финишировал пилот Campos Джейк Эйткен.

Лидер чемпионата Каллум Илотт занял только шестое место. Но благодаря неудачам Шварцмана и Кристиана Лундгора, сошедшего из-за прокола, он уезжает из Сильверстоуна с отрывом 19 очков.

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